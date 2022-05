Thomas Müller tippt das Champions-League-Finale

IMAGO/Revierfoto

Thomas Müller tippt in der Champions League auf den FC Liverpool

Mit dem FC Bayern schied Thomas Müller in der Champions League im Viertelfinale aus. Nun sieht der Nationalspieler den FC Liverpool im Finale der Champions League gegen Real Madrid leicht in der Favoritenrolle.

"Ich sage 2:2 - und Liverpool gewinnt im Elfmeterschießen", sagte der Bayern-Profi am Donnerstag im Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Marbella.

Liverpool kann am Samstag (21:00 Uhr) in St. Denis zum zweiten Mal unter Teammanager Jürgen Klopp und zum siebten Mal insgesamt den Henkelpott gewinnen.

"Vom Gefühl her habe ich den Eindruck, dass Liverpool eigentlich besser ist. Aber wenn man sieht, was Real in der Liga und vor allem in der Champions League gemacht hat, würde ich die nicht abschreiben", sagte Müller.

Ob er am Samstag den Fernseher einschalten wird, weiß er noch nicht. "Ich hatte genug Zeit, das Ganze zu verarbeiten. Ich habe aber kein extrem negatives Gefühl, wenn ich klasse Fußball sehe. Wir sind ja selbst Schuld, dass wir uns die Chance genommen habe, da mitzuspielen", sagte er.