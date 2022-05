Wechsel zum BVB? Raum "macht sich Gedanken"

IMAGO/Oliver Zimmermann

David Raum wird unter anderem beim BVB gehandelt

Bereits seit längerem wird David Raum mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Gänzlich abgeneigt scheint der Nationalspieler der TSG Hoffenheim einem Wechsel zum BVB nicht zu sein.

"Natürlich macht man sich Gedanken. Ich bin auch ehrlich, ich hätte natürlich gerne international gespielt mit Hoffenheim. Das hat leider nicht geklappt. Das ist weiterhin ein Traum von mir", sagte Raum im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Marbella.

"Stand jetzt" spiele er aber auch in der kommenden Saison in Hoffenheim, so der 24 Jahre alte Profi, der laut "Sport1" nicht nur beim BVB, sondern auch bei mehreren Klubs aus der englischen Premier League ein Thema sein soll.

Raum bedankte sich in der DFB-Medienrunde beim entlassenen TSG-Coach Sebastian Hoeneß. "Ich habe Basti sehr viel zu verdanken. Ich bin unter ihm Bundesligaspieler geworden. Ich wurde auch Nationalspieler unter ihm. Ich habe mich auch sehr gut mit ihm verstanden. Darum habe ich da ein etwas weinendes Augen", sagte Raum.

Das ist David Raums "großer Traum"

Er blickte jedoch auch positiv auf die baldige Zusammenarbeit mit André Breitenreiter, der Hoeneß zur neuen Saison bei Hoffenheim beerbt.

"Mit André Breitenreiter kommt jemand, der mit dem FC Zürich Meister geworden ist und auch den Offensivfußball sehr gerne spielt, den ich auch gut spielen kann", sagte Raum. "Ich bin gespannt, wie das funktionieren wird." Persönlichen Kontakt mit Breitenreiter habe er noch nicht gehabt.

Über seine erneute Nominierung durch Bundestrainer Hansi Flick zeigte sich Raum begeistert: "Ich habe mich riesig gefreut, dass ich hier wieder dabei bin und mich präsentieren kann."

Im Hinblick auf die Winter-WM in Katar wolle er sich "anbieten und überzeugen", so der frühere Fürther. Eine Endrunden-Teilnahme sei sein "großer Traum", sagte Raum.