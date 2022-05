Bericht: BVB gibt Angebot für Abwehr-Kante ab

IMAGO/Jan De Meuleneir

Joseph Okumu (l.) soll beim BVB auf der Liste stehen

Mit den Verpflichtungen der deutschen Nationalspieler Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg und Niklas Süle vom FC Bayern hat sich der BVB zur kommenden Saison bereits hochkarätig für die Defensive verstärkt. Laut einem jüngsten Medienbericht könnte aber noch ein weiterer Innenverteidiger nach Dortmund transferiert werden.

Vom belgischen Erstligisten KAA Gent soll Abwehr-Kante Joseph Okumu verpflichtet werden. Das zumindest vermeldete die kenianische Zeitung "People Daily" am Donnerstag. Die Quelle berief sich dabei auf einen der Berater des 1,93-m-Hünen.

"Wir hatten informelles Interesse des englischen Vereins Arsenal und des schottischen Giganten Celtic, aber der deutsche Verein Borussia Dortmund ist der erste, der eine offizielle Anfrage gestellt hat", wurde der Vertraute des Spielers von der Zeitung zitiert.

Joseph Okumu war erst im letzten Sommer zu KAA Gent in die erste belgische Liga gewechselt, hatte dort einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. In seiner ersten Spielzeit in Belgien setzte sich der 25-Jährige direkt als unumstrittener Stammspieler in der Innenverteidigung durch und bestritt wettbewerbsübergreifend 47 Pflichtspiele für den Ex-Champions-League-Klub.

BVB könnte Akanji noch in Richtung England verlieren

"Der Spieler ist offen für einen Wechsel, wenn eine angemessene Einigung erzielt wird", meinte der Okumu-Berater weiter gegenüber der Zeitung.

Vor allem im Falle eines Abschieds von Manuel Akanji könnte die Personalie für Borussia Dortmund tatsächlich richtig heiß werden. Der Schweizer wird mit einem Abgang in Richtung Premier League in Verbindung gebracht. Da auch Dan-Axel Zagadou und Marin Pongracic den BVB bereits verlassen haben, bestünde in diesem Fall weiterer Handlungsbedarf bei den Schwarz-Gelben.

Wie teuer der kenianische Nationalspieler im Zweifel werden würde, darüber gab es bis zuletzt noch keine verlässlichen Angaben. Es gilt aber als gesichert, dass mittlerweile mehrere Topklubs aus den europäischen Spitzenligen den Abwehrmann ins Visier genommen haben - trotz seiner Vertragslaufzeit in Gent bis 2025.