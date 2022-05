Ribéry verlängert in der Serie A

AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

Franck Ribéry verlängert mit 39 bei Salernitana

Abschied aufgeschoben: Der langjährige Bayern-Profi Franck Ribéry wird auch in der kommenden Saison für US Salernitana in der italienischen Serie A auflaufen.

"Er kann mit der automatischen Vertragsverlängerung planen. Er will auch in der nächsten Saison spielen", sagte Salernitanas Sportdirektor Walter Sabatini der Tageszeitung "La Repubblica".

Der Franzose Ribéry (39) steht seit Anfang vergangener Saison bei den Süditalienern unter Vertrag, doch seine Bilanz ist enttäuschend: Er erzielte kein Tor und gab nur drei Torvorlagen.