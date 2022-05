Hinteregger klagt Eintracht Frankfurt an

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Martin Hinteregger gewann mit Eintracht Frankfurt die Europa League

Bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und Abwehrspieler Martin Hinteregger standen die Zeichen nach Aussagen des Österreichers mehrere Male auf Trennung.

"In diesem Jahr ist sehr viel in die Brüche gegangen. Mir wurde im Spätherbst und zwischen den Viertelfinal-Spielen gegen Barcelona gesagt, dass ich im Sommer gehen soll", sagte der 29 Jahre alte Hinteregger der österreichischen "Kronen-Zeitung".

Eine Verlängerung des bis 2024 gültigen Vertrags sei demnach "Blödsinn".

Inzwischen sollen sich die Vorzeichen zwischen Klub und Spieler aber geändert haben. Fanliebling Hinteregger soll demnach auch in der kommenden Spielzeit, in der die Eintracht erstmals in der Königsklasse dabei ist, für die Hessen auflaufen.

"Ich bin überrascht über die Kehrtwende des Klubs, dass ich doch bleiben soll. Die Champions League will ich mir mit diesen Fans sicher nicht entgehen lassen", sagte Hinteregger.

"Hinti hat einen Vertrag bis 2024. Er ist ein ganz wichtiger Spieler für uns", hatte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zuletzt gesagt.