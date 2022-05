Boateng vergleicht Hertha-Sportchef Bobic mit Messi

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Mittelfeldspieler Kevin-Prince Boateng vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat Sportchef Fredi Bobic in Schutz genommen.

"Dass die Eintracht gerade die Europa League gewann, hat sie dem Fundament zu verdanken, das Bobic vor sechs Jahren gelegt hat. Bobic ist unter den Sportmanagern so was wie Lionel Messi. Man muss ihm Zeit geben", betonte Boateng im Gespräch mit dem "Spiegel".

Bobic hatte von 2016 bis 2021 bei Eintracht Frankfurt erfolgreich gearbeitet, unter anderem gewann er gemeinsam mit Boateng 2018 den DFB-Pokal.

Vergangenen Sommer wechselte er nach Berlin, wo die Hertha jüngst erst in der Relegation gegen den Hamburger SV die Klasse hielt.

"Hertha wird in der Presse wie ein Topklub behandelt, wie Real Madrid oder der FC Barcelona", sagte Boateng: "Wenn es nach drei Monaten nicht funktioniert, fordern die Leute deinen Rauswurf. In Frankfurt ist das nicht so."