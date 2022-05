Ancelotti will mit Real "Geschichte schreiben"

IMAGO/Jose Breton

Carlo Ancelotti will mit Real Madrid Historisches schaffen

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti will mit den Königlichen am Samstag den Rekord von bislang 13 Titeln in der Champions League ausbauen.

"Wir wissen, was dieser Klub und seine Geschichte von uns abverlangen. Es war sehr wichtig für uns, hierher zu kommen. Jetzt sind wir bereit, nach einer sehr guten Saison Geschichte zu schreiben", sagte der Italiener einen Tag vor dem Endspiel gegen den FC Liverpool (21:00 Uhr/ZDF und DAZN).

Auch Ancelotti selbst kann Geschichte schreiben und als erster Trainer zum vierten Mal die Champions League gewinnen.

"Noch bin ich sehr ruhig. Morgen Nachmittag wird das vielleicht ein wenig anders aussehen. Wenn ich in die Gesichter der Spieler schaue, gibt mit das viel Zuversicht", sagte der ehemalige Bayern-Coach.

Ancelotti hatte mit AC Mailand (2003, 2007) und Real (2014) als Trainer den Pokal gewonnen, zudem als Spieler 1989 und 1990 ebenfalls mit Mailand.

Die Startelf des spanischen Meisters für Samstag stehe bereits fest, sagte er: "Aber ich habe es meinen Spielern noch nicht gesagt. Sie sollen nicht so viel nachdenken, was passieren könnte, sondern es genießen."