Süle nicht als Beispiel! Pavard schließt BVB-Wechsel aus

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Benjamin Pavard spielt seit 2019 für den FC Bayern

Benjamin Pavard ist seit drei Jahren eine feste Größe beim FC Bayern. Zuletzt wurde ihm mit Noussair Mazraoui ein neuer Rechtsverteidiger vor die Nase gesetzt, der den Konkurrenzkampf bei den Münchnern weiter anheizen wird. Der Weltmeister von 2018 zeigt sich derweil fest entschlossen, auch weiterhin Stammspieler beim deutschen Rekordmeister zu bleiben.

"Ich bin sehr glücklich bei Bayern München, es ist einer der besten Vereine der Welt", so Pavard gegenüber dem französischen Sender "RMC". In deinen drei Saisons beim Branchenprimus wurde der 26-Jährige bisher in jedem Jahr Deutsche Meister, 2020 gewann er mit den Münchnern sogar die Champions League.

Einmal mehr betonte der Abwehrspieler, dass er seine eigentliche Berufung in der Innenverteidigung beim FC Bayern sieht. Überwiegend wurde Pavard bisher in seiner Profi-Karriere als Rechtsverteidiger aufgestellt.

"Ich kann auf der rechten Seite aushelfen, aber meine Position ist Innenverteidiger. Ich will Innenverteidiger spielen, weil das seit der U19 meine Position ist. Ich fühle mich auf dieser Position sehr wohl und erfüllt", verdeutlichte Pavard, der auch in der französischen Nationalmannschaft häufig auf hinten rechts aufgeboten wird.

Pavard in der Zukunft "für alles offen"

Angesprochen auf seine sportliche Zukunft betonte der Ex-Stuttgarter, aktuell keine Wechselgedanken zu hegen. Er verwies auf seinen laufenden Vertrag bis 2024 bei den Münchnern gab erneut an, sich beim Serienmeister wohl und heimisch zu fühlen.

Ein Hintertürchen ließ er sich aber auf eine mögliche Zukunft beim französischen Top-Klub Paris Saint-Germain angesprochen offen: "Paris ist ein sehr guter Verein mit einem sehr guten Projekt, aber die Frage stelle ich mir nicht. Ich weiß nicht, was die Zukunft für mich bereithält. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, warum nicht, bin ich für alles offen."

Lediglich zum Münchner Erzrivalen Borussia Dortmund will Pavard anders als sein bisheriger Teamkollege Niklas Süle nicht wechseln: "Wenn ich eines Tages gehen sollte, dann nicht nach Dortmund, trotz all des Respekts, den ich für den Verein und seine Fans habe", stellte er klar.