VfB Oldenburg vor Aufstieg in die 3. Liga

IMAGO/nph / Rojahn

Großer Jubel beim VfB Oldenburg

Der VfB Oldenburg steht nach 25 Jahren vor der Rückkehr in den Profifußball.

Der Meister der Regionalliga Nord gewann das Relegations-Hinspiel zur 3. Liga beim favorisierten Nordost-Meister BFC Dynamo in Berlin am Samstag mit 2:0 (1:0). Die Entscheidung fällt im Rückspiel am 4. Juli.

Oldenburgs Robert Zietarski war vor 5000 Zuschauern der Mann des Spiels. Der Mittelfeldspieler erzielte zur Freude der 600 mitgereisten VfB-Fans beide Tore (27./79.).

"Wir waren richtig gut vorbereitet auf den Gegner und wussten, was uns erwartet", sagte VfB-Kapitän Max Wegner im "NDR": "Es fühlt sich gut an, aber gewonnen ist noch nichts."