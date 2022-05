Eintracht Frankfurt zieht Kaufoption bei Jakic

IMAGO/Florian Ulrich

Kristijan Jakic gewann mit Frankfurt die Europa League

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat den kroatischen Fußball-Nationalspieler Kristijan Jakic fest verpflichtet.

Wie der hessische Bundesligist am Sonntag mitteilte, erhält der bislang von Dinamo Zagreb ausgeliehene Mittelfeldspieler "nach aktivierter Kaufoption" einen Vertrag bis 2026. Über die Ablösesumme machte die Eintracht keine Angaben.

Jakic kam in seiner ersten Spielzeit am Main in 38 Partien zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor.

Der 25-Jährige war im August des vergangenen Jahres per Leihe nach Frankfurt gekommen. Am Samstag hatte die Eintracht bereits die Verpflichtung des Leihspielers Jens Petter Hauge bekannt gegeben.