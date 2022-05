Kampf um Attraktivität: DFL-Chefin Hopfen im Blickpunkt

IMAGO/Ulrich Hufnagel

DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen

Die Liga kämpft um ihre Attraktivität, die Klubs fordern eine erfolgreichere Vermarktung - vor der Mitgliederversammlung rückt die neue DFL-Chefin Donata Hopfen in den Blickpunkt.

Wiesbaden (SID) Die Sorgen um die Zukunft der Fußball-Bundesliga wachsen. Bei den mächtigen Bossen wie Oliver Kahn etwa, bei Karl-Heinz Rummenigge, aber auch bei Hans-Joachim Watzke - die Debatte um die Attraktivität der Eliteklasse ist längst entfacht. Doch noch bleibt unklar, welche Richtung die neue Chefin im Kampf um die Zukunft des deutschen Fußballs einschlagen wird. Dabei drängt die Zeit, die Klubs erhöhen den Druck.

"Heilige Kühe", zumindest das betonte Donata Hopfen unlängst ja bereits, soll es auf der Suche nach dem Anschluss an die finanzstarke Konkurrenz aus dem Ausland nicht geben. Wenn die Geschäftsführerin der Deutschen Fußball Liga (DFL) bei der Mitgliederversammlung am Montag im RheinMain Congress Center in Wiesbaden Einblicke in ihre Strategie gewährt, erwarten die 36 Profivereine aber auch konkrete Antworten auf drängende Fragen.

Vertreter von Dauermeister Bayern München, Dortmund, Leverkusen, Leipzig und Mönchengladbach sollen laut Sport Bild bereits eine Allianz schmieden und sich jüngst getroffen haben, um ihre Erwartungen an die Nachfolgerin von Christian Seifert abzustimmen. Ein Sorgenthema: die gewaltigen Unterschiede in der Auslandsvermarktung.

Watzke strebt Augenhöhe mit spanischer Liga an

Angesichts des "absurden" Mega-Deals zwischen Starstürmer Kilian Mbappé und Paris St. Germain sorgt sich auch Rummenigge um die Bundesliga. "Wo soll das hinführen? Wie will ein Bundesligaklub, auch wenn er Bayern München heißt, da a la long mithalten und wettbewerbsfähig bleiben?", fragte der frühere Bayern-Boss bei Bild-TV. Dies sei "eine unglaubliche Aufgabe".

Nicht umsonst sprach Bayerns Vorstandschef Kahn zuletzt von einem "erdrutschartigen Missverhältnis". Bei einer Differenz von 150 Millionen Euro aus internationalen TV-Verträgen für die Bundesliga zu zwei Milliarden in der englischen Premier League müssten "gemeinsame Lösungen" gefunden werden. DFL-Aufsichtsratschef Watzke strebt zunächst "Augenhöhe" mit der spanischen Liga an, die über 800 Millionen Euro einnehmen soll.

Doch wie lässt sich eine Liga im Ausland schmackhaft machen, wenn im Titelkampf seit zehn Jahren gähnende Langeweile herrscht? Wenn Topspieler wie Erling Haaland und bald womöglich auch der zweimalige Weltfußballer Robert Lewandowski verschwinden? Man müsse beten, dass er bleibt, sagte Rummenigge.

Hopfen will Verbindung von Tradition und Innovation

Gerade die Bayern befinden sich im Mittelpunkt des Teufelskreises. National fehlt die Spannung, auf der anderen Seite schadete das frühe Aus der Münchner in der Champions League ebenfalls der Bundesliga. Die Debatten über die Verteilung der Mediengelder innerhalb der Liga drehen sich seit Jahren im Kreis.

Auf der Suche nach neuen Geldquellen wird es eine Revolution wie Playoffs um die Meisterschaft oder einen Supercup in Saudi-Arabien beim Treffen in Wiesbaden vorerst zwar wohl nicht geben. Dass Hopfen sich aber gegen die viel zitierten "Denkverbote" wehrt, birgt insbesondere im Dialog mit Fanvertretungen jede Menge Sprengstoff.

Die neue DFL-Chefin, die eine Verbindung "von Tradition und Innovation" anvisiert, steht im Blickpunkt, wenn sie am Montag erstmals vor die versammelte Presse tritt. Zumal die Bayern bereits indirekt drohten, die Auslandsvermarktung notfalls in die eigene Hand nehmen zu wollen. Auch im Kreise der regelmäßigen Königsklassen-Klubs soll diese Möglichkeit besprochen worden sein.