Bayern-Star vor Abschied? Lewandowski äußert sich

IMAGO/Jürgen Kessler

Robert Lewandowski vom FC Bayern wurde nach seiner sportlichen Zukunft befragt

Die Gerüchteküche um die sportliche Zukunft von Weltfußballer Robert Lewandowski brodelt von Tag zu Tag heißer. Jetzt hat sich der Superstar des FC Bayern erstmals wieder selbst über seine weitere Karriereplanung geäußert.

Der 33-Jährige hält sich derzeit in Monte Carlo auf, wo am Wochenende der Große Preis von Monaco in der Formel 1 ausgetragen wird.

Im "Sky"-Interview wurde Lewandowski dann auf die anhaltenden Wechsel-Spekulationen angesprochen. Richtig präzise wollte der Bayern-Torjäger dabei nicht werden: "Der Tag wird kommen, um mehr Informationen zu geben", meinte Lewandowski.

In den letzten Wochen wurde insbesondere der FC Barcelona als neuer Klub für den alten und neuen Bundesliga-Torschützenkönig gehandelt.

Eine Aussage zu den Spekulationen um die Katalanen wollte sich Lewandowski am Sonntag aber nicht entlocken lassen. Aus den Aussagen des polnischen Nationalspieler ging lediglich hervor, dass die Angelegenheit um einen möglicherweise bevorstehenden Abschied vom FC Bayern nach acht Jahren noch nicht final geklärt ist.

Lewandowski lässt Zukunft beim FC Bayern weiter offen

"Ich denke, bald kann man ein bisschen mehr sagen", ließ Lewandowski weiteren Raum für Spekulationen.

Zuletzt wurde vom Berater des Weltklasse-Stürmers öffentlich gemacht, dass Lewandowski die Münchner ein Jahr vor Vertragsende verlassen möchte.

"Für Robert Lewandowski ist der FC Bayern Geschichte", war eine der kernigen Aussagen Pini Zahavis aus der vergangenen Woche.

Im Gegensatz zu seinem Berater hatte Lewandowskis Arbeitgeber in den letzten Tagen deutlich gemacht, dass er seinen besten Spieler in diesem Sommer nicht abgeben wolle und auf die Erfüllung des bis 2023 laufenden Arbeitspapieres drängen wird.

Robert Lewandowski steht seit 2014 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag und hat mit den Münchnern in jedem Jahr den Titel in der Bundesliga geholt.