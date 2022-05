Nächstes Kapitel im Eintracht-Zoff um Hinteregger

IMAGO/HMB Media

Diskussionen um Martin Hinteregger bei Eintracht Frankfurt

Obwohl sein Verbleib über den Sommer hinaus inzwischen gesichert ist, ebbt die Unruhe um Martin Hinteregger bei Eintracht Frankfurt nicht ab. Auch sein Berater schaltet sich nun in die Diskussion ein.

Martin Hinteregger ist trotz seines verletzungsbedingten Ausfalls im Finale gegen die Rangers eins der Gesichter des Europa-League-Triumphs von Eintracht Frankfurt.

Bei den Fans hat der 29 Jahre alter Österreicher wegen seiner extrem nahbaren Art ohnehin einen Stein im Brett. Umso bitterer, dass ausgerechnet die Debatte um Hintereggers Zukunft bei der SGE in der letzten Woche für große Diskussionen sorgte - angeheizt von einem Interview des Innenverteidigers mit der österreichischen "Kronen-Zeitung".

Haltung von Eintracht Frankfurt "legitim"

"In diesem Jahr ist sehr viel in die Brüche gegangen. Mir wurde im Spätherbst und zwischen den Viertelfinal-Spielen gegen Barcelona gesagt, dass ich im Sommer gehen soll", sagte Hinteregger. Eine Verlängerung seines bis 2024 gültigen Vertrags sei entsprechend "Blödsinn".

Konkret haben Hinteregger und sein Berater Christian Sand rund um die Spiele gegen Barca von sich aus eine vorzeitige Verlängerung angeregt und einen Korb von der Frankfurter Führung um Sportvorstand Markus Krösche kassiert. Das bestätigte Sand dem "kicker".

"Es gab noch unter der alten Führung mit Fredi Bobic und Bruno Hübner Gespräche wegen eines neuen Vertrags. Dass die neue Führung aus geld- und leistungstechnischen Gründen nicht darüber nachdenkt, ist legitim", so der Spieleragent.

Hinteregger-Berater wünscht sich "Zeichen" von Eintracht Frankfurt

Es habe zwar keine klare Ansage an Hinteregger gegeben, er solle sich einen neuen Verein suchen. Aber, so Sand: "Wenn man einem Spieler, der sich so heimisch fühlt, sagt: 'Sollte ein Angebot kommen, wären wir bereit, dich abzugeben', ist das für ihn gleichbedeutend damit, dass man ihn am liebsten gehen lassen würde. So hat er es jedenfalls aufgefasst."

Die Hinteregger-Seite hofft nun angesichts der deutlichen Leistungssteigerung des Routiniers in der entscheidenden Phase der Europa League jedoch auf ein Umdenken bei den Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt. Sand betonte: "Jetzt wäre der Zeitpunkt, zu dem man ein schönes Zeichen setzen könnte."

Der Berater bestätigte auch eine Anfrage des italienischen Top-Klubs SSC Neapel für Hinteregger. "Da gab es konkretes Interesse, bei Napoli hätte er das Doppelte verdienen können. Hinti will aber bei der Eintracht bleiben – und wertgeschätzt werden."