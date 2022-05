Platzsturm-Debatte: DFL will das "Ausarten eingrenzen"

FIRO/FIRO/SID/

DFL will Gefahr durch Platzstürme reduzieren

Die Spitze der Deutschen Fußball Liga (DFL) sieht die zuletzt stark ausgeuferten Feierlichkeiten der Fans kritisch.

"Bei solchen Dingen wie einem Platzsturm ist Vorsicht geboten. Das ist nicht ungefährlich", sagte DFL-Chefin Donata Hopfen nach der Versammlung der Profiklubs am Montag in Wiesbaden: "Das Ausarten muss eingegrenzt werden. Es darf kein Menschenleben in Gefahr geraten."