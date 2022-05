Entscheidung um Schalke-Star wohl gefallen

IMAGO

Ko Itakura wird den FC Schalke 04 wohl verlassen

Der FC Schalke 04 hat bis zuletzt gehofft, Leihspieler Ko Itakura dauerhaft unter Vertrag nehmen zu können. Doch der Bundesliga-Aufsteiger scheint an seine finanziellen Grenzen gestoßen zu sein.

Der FC Schalke 04 wird Ko Itakura nicht fest verpflichten, berichtet "Sky" am Montagabend. Der Klub werde dies zeitnah bekannt geben, heißt es seitens des TV-Senders.

Offenbar waren die finanziellen Hürden zu groß, um den von Manchester City ausgeliehenen Verteidiger langfristig unter Vertrag nehmen zu können. Nicht nur die vom englischen Meister geforderte Ablösesumme scheint die Schalker Vorstellungen zu übertreffen. Auch die Gehaltswünsche des Japaners seien zu groß gewesen.

Schalke hätte theoretisch bis zum 31. Mai Zeit, den Spieler dank einer Kaufoption zu verpflichten, wie "Bild" berichtet. Die Summe soll sich auf umgerechnet rund 5,9 Millionen Euro belaufen. Da S04 zuvor schon wegen der Kaufpflicht-Vereinbarungen der Leihspieler Thomas Ouwejan, Rodrigo Zalazar und Marvin Pieringer zur Kasse gebeten wurde, bleibt aber kaum noch Geld für Itakura übrig.

Itakura noch ohne Spiel für Manchester City

Der 25-Jährige könnte indes trotzdem auch in der neuen Saison in der Bundesliga auflaufen. "Bild" zufolge zeigen der SC Freiburg, Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim Interesse am Verteidiger. Aus England sollen der FC Fulham und der AFC Bournemouth nachgefragt haben, inwiefern Itakura auf dem Markt ist.

Ko Itakura gehörte in der abgelaufenen Saison zu den wichtigsten Spielern des FC Schalke 04 und avancierte somit zu den Aufstiegshelden. Für den Revierklub absolvierte er 32 Pflichtspiele, in denen ihm sogar vier Tore gelangen.

Bei Manchester City ist sein Arbeitspapier noch bis 2023 datiert. Für die Citizens hat der Rechtsfuß allerdings seit seinem Wechsel aus Japan im Januar 2019 nie ein Pflichtspiel bestritten. Vor seinem Intermezzo auf Schalke war er bereits zweimal an den FC Groningen ausgeliehen.