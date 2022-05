Verwirrung um Zukunft von Mario Götze

PSV Eindhoven v Real Sociedad via www.imago-images

Mario Götze spielte bis 2020 beim BVB

2020 verließ Mario Götze Borussia Dortmund und überraschte mit dem Wechsel zur PSV Eindhoven. Dort blühte der Offensivspieler wieder auf und verlängerte seinen Vertrag 2021 sogar bis Ende Juni 2024. Die Zukunft Ex-BVB-Profis liegt aber wohl dennoch nicht in den Niederlanden - oder doch?

Nachdem Roger Schmidt angekündigt hatte, künftig den portugiesischen Top-Klub Benfica trainieren zu wollen, kursierten schnell Gerüchte, Götze plane, dem Noch-PSV-Coach nach Portugal zu folgen.

Zunächst dementierte John de Jong, Eindhovens Technischer Direktor diese Spekulationen. "Bei uns hat kein Spieler angedeutet, dass er gehen will. Mario [Götze] hat das auch nicht getan. Das gibt uns ein gutes Gefühl", erklärt de Jong vor wenigen Tagen im Gespräch mit "Voetbal International".

Mario Götze "offen für ein Abenteuer"

Einen Abschied des Weltmeisters von 2014 schloss de Jong zwar nicht kategorisch aus, umriss aber gleichzeitig deutlich Eindhovens klare Bedingungen für einen möglichen Transfer in Richtung Portugal: "Ich habe mit Roger nicht darüber gesprochen, ob er Spieler mitnehmen will. Wenn er eine große Tasche voller Geld mitbringt, gibt es Gespräche."

In einem Interview mit dem TV-Sender "NOS" klang der PSV-Verantwortliche am Montag dann jedoch in Bezug auf Götzes Zukunftsplanungen weniger zuversichtlich.

Dieser sei "offen für ein Abenteuer. Wir werden abwarten und sehen, was passiert", so de Jong.

Klausel im Vertrag von Mario Götze?

"NOS" zufolge sitzt Eindhoven in der Causa ohnehin nicht am längeren Hebel: Eine nicht näher konkretisierte Klausel im Vertrag von Götze soll einen vorzeitigen Abschied möglich machen.

Dass Schmidt auf Götze setzt und ihn womöglich gerne mit nach Lissabon nehmen würde, steht derweil außer Frage.

2021/22 bestritt der gebürtige Memminger für die PSV unter Schmidt 52 Pflichtspiele, erzielte dabei zwölf Tore und legte weitere elf Treffer auf.