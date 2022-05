Roca-Wechsel zu Eintracht Frankfurt stockt

IMAGO/Ulrich Wagner

Zieht es Marc Roca vom FC Bayern zu Eintracht Frankfurt?

Bis zu einem möglichen Wechsel von Marc Roca vom FC Bayern zu Eintracht Frankfurt ist offenbar noch ein weiter Weg zu gehen.

Auch die abgelaufene Saison war für Marc Roca wieder eine verlorene. Lediglich 455 Minuten stand der 25 Jahre alte spanische Mittelfeldspieler für den FC Bayern in Pflichtspielen auf dem Platz.

Und das, obwohl sowohl Joshua Kimmich als auch Leon Goretzka, die Münchner Stammbesetzung in der Zentrale, längere Ausfallzeiten verzeichneten. Insgesamt steht der einst als Top-Talent gehandelte Roca in inzwischen zwei Jahren beim FC Bayern nur bei 24 Einsätzen - viel zu wenig für die eigenen Ansprüche.

Kein Wunder also, dass sich zuletzt Spekulationen um die Zukunft Rocas mehrten. Dieser sei in diesem Sommer wechselwillig, heißt es in übereinstimmenden Medienberichten. Statt einer Leihe steht offenbar sogar ein Verkauf im Raum.

Zweiter Anlauf von Eintracht Frankfurt bei Marc Roca?

Als ein ernsthafter Interessent für Roca wird Eintracht Frankfurt gehandelt. Die Hessen haben dank des Triumphs in der Europa League und der damit verbundenen Champions-League-Qualifikation einiges an Strahl- und Finanzkraft dazugewonnen.

SGE-Sportvorstand Markus Krösche gilt zudem als großer Bewunderer der Fähigkeiten Rocas. Schon im Dezember 2021 soll er sich erstmals nach der Verfügbarkeit des Profis erkundigt haben.

Viel Konkurrenz für Eintracht Frankfurt

Ob und wann ein Transfer Rocas vom FC Bayern nach Frankfurt über die Bühne gehen könnte, steht allerdings aktuell noch in den Sternen.

Laut "Sky"-Reporter Marc Behrenbeck laufen die Gespräche über einen Wechsel des früheren spanischen U21-Nationalspielers "etwas schleppend".

Eintracht Frankfurt ist zudem offenbar nicht der einzige Klub, der sich um Roca bemüht. Auch Jose Mourinho und Conference-League-Sieger AS Roma sollen die Fühler nach ihm ausgestreckt haben.

Bereits seit längerem halten sich darüber hinaus hartnäckig Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Roca in die Heimat. Real Betis gilt als ein Kandidat für eine Leihe.