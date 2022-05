Nächster Bayern-Transfer vor Abschluss

imago

Steht vor einem Wechsel zum FC Bayern: Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam

In Noussair Mazraoui hat der FC Bayern bereits einen Spieler verpflichtet, der großen Anteil am Gewinn der Meisterschaft von Ajax Amsterdam in den Niederlanden hatte. Nun steht der Transfer seines Mannschaftskollegen Ryan Gravenberch offenbar kurz vor dem Abschluss.

Ryan Gravenberch wird schon bald ein Spieler des FC Bayern sein, berichtet der "Telegraaf" aus dem Nachbarland. Der 20-Jährige werde am Dienstag den Medizincheck in München absolvieren, der Wechsel dürfte demnach alsbald auch offiziell bekannt gegeben werden. Mit ihm reisen sein Vater Ryan senior sowie sein Berater José Fortes Rodriguez nach München.

Im Anschluss an die Untersuchungen werde der Mittelfeldspieler einen Fünfjahresvertrag beim deutschen Rekordmeister unterzeichnen, heißt es weiter. Sein zukünftiges Jahresgehalt taxiert die Zeitung auf rund zehn Millionen Euro brutto.

Wie teuer wird Gravenberch für den FC Bayern?

"Bild" bestätigte die Meldung und nannte zudem weitere Hintergründe zum zweiten Sommer-Transfer. Demnach muss der FC Bayern eine Sockel-Ablöse in Höhe von 18,5 Millionen Euro an Ajax Amsterdam bezahlen. 5,5 Millionen Euro werden zusätzlich als Bonuszahlungen fällig. Zudem sicherte sich der niederländische Meister eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 7,5 Prozent.

Nach Angaben von "Sport1" fällt der Sockelbetrag mit 20 bis 25 Millionen Euro jedoch etwas höher aus.

Ryan Gravenberch wird beim FC Bayern den Kaderplatz von Corentin Tolisso übernehmen, dessen zum Saisonende auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde. Am Montag hatte der FC Bayern die Trennung offiziell verkündet.

Gravenberch, zehnfacher niederländischer Nationalspieler, zählte in den vergangenen zwei Jahren zu den Stammspielern bei Ajax Amsterdam. In der Saison 2021/22 absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler 42 Pflichtspiele, 37 Mal stand er in der Startelf.