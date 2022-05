BVB und RB erhalten bei Rechtsverteidiger-Suche Konkurrenz

IMAGO/GEPA pictures/ Wolfgang Jannach

Rasmus Kristensen wird unter anderem bei RB Leipzig sowie beim BVB gehandelt

Mit dem BVB sowie RB Leipzig sind offenbar gleich zwei Spitzenteams aus der Fußball-Bundesliga an Rasmus Kristensen von RB Salzburg interessiert. Allerdings weckt der Rechtsverteidiger wohl auch in der Premier League Begehrlichkeiten.

Wie "The Athletic" berichtet, beobachtet Leeds United Kristensen ganz genau. Der 24-Jährige soll umgerechnet rund zwölf Millionen Euro kosten.

Im Falle eines Wechsels nach Leeds würde Kristensen auf Jesse Marsch treffen. Zwischen 2019 und 2021 arbeitete das Duo in Salzburg zusammen, bevor Marsch im Sommer 2021 zu RB Leipzig wechselte, wo der Cheftrainer im vergangenen Dezember entlassen wurde. Anschließend schloss sich der US-Amerikaner Leeds United an.

In der abgelaufenen Saison landeten die Nordenglänger in der Premier League auf dem 17. Platz und schrammten somit nur haarscharf am Abstieg vorbei.

Mit dem FC Brentford soll ein weiterer Klub von der Insel auf Kristensen aufmerksam geworden sein. Jedoch steht der Däne wohl ebenfalls bei den beiden Bundesligisten Borussia Dortmund sowie RB Leipzig auf dem Zettel.

RB Leipzig und BVB ebenfalls mit Interesse?

Erst am Montag berichtete der "kicker" über die Nachfrage seitens des Pokalsiegers aus Sachsen. Demnach bereitet RB Leipzig ein Angebot für den Außenverteidiger vor. Grund dafür ist angeblich auch die ungeklärte Zukunft von Nordi Mukiele (Vertrag bis 2023).

Borussia Dortmund wird indes bereits seit Jahresbeginn mit Kristensen in Verbindung gebracht. Anfang Mai legte "Bild" nach und meldete, dass der Abwehrmann weiterhin im Fokus des BVB stehen würde.

Auf der Rechtsverteidiger-Position fehlte es den Schwarz-Gelben in der abgelaufenen Saison an einer konstanten Lösung. Mit unter anderem Thomas Meunier, Felix Passlack oder Marius Wolf spielten immer wieder andere Akteure hinten rechts. Mateu Morey fiel aufgrund einer Kreuzbandverletzung die komplette Saison aus.