LIVE: Flick und Neuer blicken auf das Italien-Spiel voraus

Bundestrainer Hansi Flick spricht vor dem Duell gegen Ungarn

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolviert gleich vier Länderspiele binnen weniger Tage. Vor dem zweiten Duell gegen Italien stellen sich Bundestrainer Hansi Flick und Kapitän Manuel Neuer vom FC Bayern den Fragen der Journalisten.

sport.de zeigt die DFB-PK heute ab 12:45 Uhr im LIVE-Stream. Das Video wird oben im Bild-Fenster abgespielt.

Nach dem dritten 1:1 in Serie rangiert die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League auf dem dritten Gruppenplatz.

Das anstehende Rückspiel gegen Italien in Mönchengladbach (14. Juni, 20:45 Uhr) komplettiert den Länderspiel-Viererpack für Hansi Flick und Co. Der Bundestrainer wird sich wie Kapitän Neuer vor dem ewigen Klassiker auf einer Pressekonferenz zur sportlichen Lage äußern.

Mit einem Sieg gegen Europameister Italien könnte das DFB-Team einen versöhnlichen Abschluss schaffen.

Oliver Bierhoff fordert: Imageschaden unbedingt vermeiden

DFB-Manager Oliver Bierhoff hatte im Vorfeld an die Spiele in der Nations League hohe Erwartungen geknüpft: "Das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft einen weiteren Schritt nach vorne gehen. Das ist der erste Härtetest Richtung WM. Das Zweite ist, dass man in der Gruppe bestehen will. Wenn man absteigen würde, wäre das imageschädigend und sportlich schädigend, das will man vermeiden."

So läuft die Nations League

Nach insgesamt sechs Gruppenspielen - die zwei restlichen Partien werden am 23. und 29. September ausgetragen - rückt der Tabellenerste ins Halbfinal-Playoff der Nations League auf. Der Tabellenvierte der Gruppe hingegen steigt ab und tritt anschließend in der Nations League B an.

Die erste Ausgabe der Nations League hatte im Jahr 2019 Portugal im Finale gegen die Niederlande gewinnen können. 2021 setzte sich dann der amtierende Weltmeister Frankreich gegen Spanien die Krone auf.