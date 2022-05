LIVE im Stream: PK mit Nationalmannschafts-Trio um Goretzka

Hansjürgen Britsch via www.imago-images.de

Leon Goretzka vom FC Bayern spricht vor dem Duell gegen Italien

Die deutsche Fußballball-Nationalmannschaft steht vor gleich vier Länderspielen binnen weniger Tage. Vor dem Nations-League-Kracher gegen Italien (4. Juni, 20:45 Uhr) stellen sich die Nationalspieler Leon Goretzka vom FC Bayern, Thilo Kehrer von Paris Saint-Germain und Lukas Klostermann von RB Leipzig den Fragen der Journalisten.

Nach der morgendlichen Einheit unter Bundestrainer Hansi Flick im Quartier in Herzogenaurach nehmen die Nationalspieler Leon Goretzka, Thilo Kehrer und Lukas Klostermann auf dem Podest Platz. Das Trio will sich in den kommenden Tagen für einen Startelfeinsatz in der Partie gegen Europameister Italien empfehlen.

Drei Tage später (7. Juni, 20:45 Uhr) steht für die deutsche Nationalmannschaft das nächste Prestige-Duell in der Nations League A an, wenn England in der Münchner Allianz Arena zu Gast ist.

Die Reise zum dritten Gruppenspiel ins ungarische Budapest (11. Juni, 20:45 Uhr) sowie das Rückspiel gegen Italien in Mönchengladbach (14. Juni, 20:45 Uhr) komplettieren den Viererpack für die DFB-Auswahl.

Der Auftakt der Nations League gegen Italien im Stadio Renato Dall'Ara in Bologna (4. Juni, 20:45 Uhr) ist live bei RTL zu sehen. Um 20:15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung.

Oliver Bierhoff fordert: Imageschaden unbedingt vermeiden

DFB-Manager Oliver Bierhoff hatte im Vorfeld an die Spiele in der Nations League hohe Erwartungen geäußert: "Das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft einen weiteren Schritt nach vorne gehen. Das ist der erste Härtetest Richtung WM. Das Zweite ist, dass man in der Gruppe bestehen will. Wenn man absteigen würde, wäre das imageschädigend und sportlich schädigend, das will man vermeiden."