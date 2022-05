Schnäppchen-Wechsel von Lewandowski vom Tisch

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Verlässt Robert Lewandowski den FC Bayern?

Die Wechselposse um Robert Lewandowski spitzt sich immer weiter zu. Der Torjäger hätte den FC Bayern theoretisch sogar zum Schnäppchenpreis verlassen können. Eine entsprechende brisante Klausel hat Lewandowski aber offenbar nicht gezogen.

Die Fronten sind geklärt - und extrem verhärtet: Robert Lewandowski will den FC Bayern lieber heute als morgen verlassen.

Seine "Geschichte" beim deutschen Rekordmeister sei "vorbei", betonte der 33-Jährige bei einer Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft am Montag. "Nach allem, was in den letzten Monaten passiert ist, kann ich mir eine gute Zusammenarbeit nicht weiter vorstellen".

"Für beide Seiten" sei ein sofortiger Wechsel das Beste, so Lewandowski, der sich mit dem FC Barcelona mündlich einig sein soll. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft allerdings noch bis 2023.

Schnäppchen-Abgang von Robert Lewandowski wäre möglich gewesen

Brisant: Ganz so ausweglos wie bisher gemeinhin angenommen war Lewandowskis Situation juristisch betrachtet bis vor Kurzem gar nicht.

Artikel 17 der FIFA-Transferregularien hätte dem früheren BVB-Profi eine Auflösung seines Kontrakts beim FC Bayern und einen Wechsel für eine dann festzulegende Ablöse ermöglicht.

Die seit 2001 existierende, aber extrem selten angewendete Klausel erlaubt es Spielern, die älter als 28 Jahre sind, mindestens zwei Jahre nach Unterzeichnung ihres Vertrags den Verein zu wechseln.

Die Ablösesumme hätte in diesem Fall wohl lediglich ein Jahresgehalt Lewandowskis betragen, also zwischen 20 und 25 Millionen Euro.

Kein fristgerechtes Schreiben an den FC Bayern

Lewandowski hatte letztmals im August 2019 seinen Kontrakt in München verlängert, hätte die Klausel also theoretisch nutzen können.

Die Krux aus seiner Sicht: Um sich auf Artikel 17 zu berufen, hätte er dies binnen 15 Tage nach dem letzten Pflichtspiel am 14. Mai gegen den VfL Wolfsburg schriftlich beim FC Bayern einreichen müssen.

Diesen im europäischen Spitzen-Fußball einmaligen Präzedenzfall wollte Lewandowski dann aber wohl doch nicht lostreten.

Von einem solchen Schreiben des Angreifers an seinen aktuellen Arbeitgeber ist jedenfalls nichts bekannt - und die Wechselposse geht weiter.