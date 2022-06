Vertrauter packt aus: So hat Bayern Lewandowski vergrault

IMAGO/Krzysztof Zatycki

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen

"Meine Geschichte beim FC Bayern ist vorbei", beseitigte Robert Lewandowski vor wenigen Tagen bei der polnischen Nationalmannschaft letzte Zweifel, dass er München in diesem Sommer den Rücken kehren will. Dem gegenüber steht ein klares Wechselveto des deutschen Rekordmeisters. Nun hat sich ein enger Vertrauter Lewandowskis zu der zerfahrenen Situation geäußert.

"Jeder weiß, dass es keinen Erfolg bringen wird, einen Spieler zu halten, der mental nicht im Verein ist, ganz im Gegenteil. Der FC Bayern musste sich auf ein solches Szenario einstellen und kann sicher eine Lösung finden, die sportlich, finanziell gut für den Verein ist – und zudem motiviert, für den Klub zu spielen", zitiert "Sport Bild" Tomasz Zawislak, der Lewandowski seit Kindheitstagen kennt und für das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit rund um den 33-Jährigen zuständig ist.

Der FC Bayern habe mit seinem Verhalten in den "letzten Monaten" zweifelsfrei gezeigt, "dass Robert nicht Teil dieser Zukunft ist. Es ist schade, dass die ganze Zeit über niemand von der Vereinsführung ein ehrliches Gespräch führen wollte. Er hat eine solche Behandlung nicht verdient. Und deshalb haben sie ihn als Menschen verloren", führt Zawislak weiter aus.

FC Bayern bot Lewandowski keine "Stabilität"

Stein des Anstoßes ist demnach das Werben der Münchner um BVB-Superstar Erling Haaland. Der Norweger entschied sich zwar letzten Endes für ein Engagement bei Manchester City, dass man in der bayerischen Landeshauptstadt allerdings überhaupt daran dachte, Lewandowski durch Haaland zu ersetzen, hat den zweifachen Weltfußballer nachhaltig verstimmt.

"Man muss bedenken, dass Robert sich privat in einer Phase befindet, in der Stabilität eine Rolle zu spielen beginnt, denn die Kinder werden älter, sie werden bald eingeschult. Die Familie ist Robert sehr wichtig", begründet Zawislak, warum sein langjähriger Freund so enttäuscht reagiert.

Die Fronten sind geklärt, wie es weitergeht, bleibt aber offen. Der FC Barcelona, der Lewandowskis Wunschziel sein soll, kann sich dem Boss der spanischen Liga Javier Tebas zufolge den Deal derzeit gar nicht leisten. Der FC Bayern wird zudem nicht ohne Weiteres von seinem Wechsel-"Basta" abweichen.