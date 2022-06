Unabhängig von Lewy-Verbleib: FC Bayern will Kalajdzic

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Sasa Kalajdzic soll zum FC Bayern kommen

Mittelstürmer Sasa Kalajdzic vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart steht auf der Wunschliste vieler Top-Vereine ganz weit oben, soll unter anderem das Interesse des FC Bayern und des BVB auf sich gezogen haben. Laut eines jüngsten Medienberichts macht der Deutsche Meister aus München jetzt Ernst beim Torjäger.

Wie es in der "Sport Bild" heißt, wollen die Bayern den 24-Jährigen unbedingt aus dem Ländle an die Säbener Straße locken. Unabhängig davon, welches Ende die Wechselposse um Weltfußballer Robert Lewandowski in den kommenden Tagen und Wochen nimmt.

Heißt: Der österreichische Nationalspieler soll nach den Plänen der Vereinsbosse in jedem Fall nach München kommen und als starke Alternative auf der Mittelstürmer-Position aufgebaut werden.

Kalajdzic-Berater Sascha Empacher zeigte sich gegenüber dem Fachmagazin von seinem Klienten überzeugt und traute ihm sogar den Schritt zum deutschen Branchenprimus zu: "Er ist ein Spieler, der das höchste Level avisiert und sich mit den Besten messen und auch Titel gewinnen möchte."

Der 2,00-m-Hüne sei in seinem Alter "einer der besten Stürmer Europas", so der Agent des gebürtigen Wieners weiter.

FC Bayern: Zirkzee als Tauschobjekt für Kalajdzic

Kalajdzic steht beim VfB Stuttgart noch bis 2023 unter Vertrag, hatte sich einen Sommer-Transfer in diesem Jahr aber zuletzt immer wieder offengehalten. Der Linksfuß will den nächsten Entwicklungsschritt in seiner Karriere gehen, nachdem er die letzten drei Spielzeiten bei den Schwaben in der 2. Bundesliga und Bundesliga gespielt hatte.

Laut dem Medienbericht ist der VfB Stuttgart in jedem Falle verhandlungsbereit, kann er doch bei der Personalie Kalajdzic auf eine höhe Ablösezahlung vom FC Bayern hoffen. Im Idealfall findet sich bei den Münchnern mit Joshua Zirkzee sogar ein adäquater Ersatz auf der Mittelstürmer-Position.

Der Niederländer war zuletzt nach Belgien an den RSC Anderlecht verliehen, kehrt aber Stand jetzt nach München zurück und besitzt beim Rekordmeister noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr. Ob und wie die beiden Offensivkräfte miteinander verrechnet werden könnten, ist noch nicht bekannt.