Kobel über Start beim BVB: "Das musste ich erst lernen"

IMAGO/Hansjürgen Britsch

Gregor Kobel absolvierte eine starke erste Saison im BVB-Trikot

Im Sommer 2021 überwies Borussia Dortmund 15 Millionen Euro an den VfB Stuttgart und sicherte sich so die Dienste von Gregor Kobel. Ein echter Coup, denn der Keeper zeigte im BVB-Tor sehr gute Leistungen. Nun hat sich der Schweizer selbst zu Wort gemeldet und unter anderem enthüllt, was anfangs gewöhnungsbedürftig für ihn war.

In 29 Ligaspielen kassierte Kobel 2021/22 39 Gegentore. Keine überragende Bilanz, die ohne die teils überragenden Paraden des BVB-Torwarts aber wohl noch schlechter ausgefallen wäre. Dass er doch recht häufig zum Eingreifen gezwungen war, überraschte wohl auch Kobel.

Seine 39 Gegentreffer seien "immer noch kein guter Schnitt", erklärt Kobel im Gespräch mit der "Sport Bild" und führt weiter aus: "Weil wir im Offensivspiel etwas mehr Risiko eingehen, kommt das ein oder andere Gegentor mehr hinzu. Das musste ich erst lernen."

Letztlich komme es allerdings nicht auf das Ergebnis, sondern nur auf den Erfolg an: "Wenn wir jedes Spiel 4:3 statt 1:0 gewinnen, wäre es für mich auch okay. Am Ende zählt der Mannschaftserfolg und dass wir ein Tor mehr schießen als der Gegner."

Beim BVB soll "etwas Positives" entstehen

Ein Tor mehr als der Gegner zu schießen, gelang dem BVB 2021/22 freilich nicht immer. Vor allem in den Pokalwettbewerben setzte es bittere Pleiten. Ein Umstand, der die Saison trübt und auch dem Team auf die Laune schlug, wie Kobel enthüllt.

"Wenn man als Mannschaft aus drei Wettbewerben ausscheidet und Spiele verliert, ist man natürlich sauer. Dass auch jeder einzelne dann sauer ist, gehört auch dazu – es wäre ja schlimm, wenn man das einfach akzeptieren würde", so der 24-Jährige. Nun werde man alles daran setzen, dass aus den "negativen Emotionen etwas Positives entsteht". "Wir werden jetzt abschalten und dann mit vollem Elan, Spielfreude und Energie zurückkommen und kommende Saison richtig attackieren."

Anteil am Erreichen dieses Ziels sollen nicht zuletzt die Neuzugänge Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Salih Özcan und Karim Adeyemi haben. Die Transferoffensive stimmt Kobel zumindest positiv: "Mit den Neuen kommt jetzt noch mehr Qualität hinzu. Auf dem Papier sieht das alles schon sehr gut aus, jetzt müssen wir es auch umsetzen."