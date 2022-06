Investor will Lautern "auf internationalen Markt bringen"

Fabian Kleer via www.imago-images.de

Der 1. FC Kaiserslautern ist wieder zweitklassig

Der im Frühjahr beim 1. FC Kaiserslautern eingestiegene Investor Chien Lee will in der Pfalz langfristig wirken. Schon jetzt hat der US-Amerikaner ambitionierte Ziele mit dem Aufsteiger.

Der 1. FC Kaiserslautern ist zurück in der 2. Fußball-Bundesliga und sorgt damit in der gesamten Region für neue Euphorie. Auch Chien Lee, der Anfang des Jahres mit seiner Firma "NewCity Capital" bei den Roten Teufeln eingestiegen ist und zusammen mit anderen Geldgebern rund zehn Prozent der Klubanteile erhält, darf sich freuen.

"Es wird mehr TV-Gelder geben, mehr Ticket-Einnahmen, mehr Einnahmen aus Merchandising und Sponsoring", prognostizierte der Geldgeber, der rund drei Millionen Euro in den Traditionsklub steckte, gegenüber "Sport Bild". Das alles helfe dem FCK "beim Wachstum", so Lee: "Jetzt ist der 1. FC Kaiserslautern, der viermalige deutsche Meister, wiedergeboren."

Ideen für weitere Anteilskäufe oder Kapitalerhöhungen würden derzeit bereits ausgetauscht, verriet Lee, ohne dabei in Einzelheiten eingehen zu wollen. "Normalerweise können wir mit unseren Leuten die Kontrolle im Klub übernehmen, aber in Deutschland gibt es die 50+1-Regel." Daher müsse man sich auf das "Management und die Partner vor Ort verlassen können". Dies habe er "beim FCK gefunden".

Lee und seine Partner besitzen insgesamt sechs weitere Klubs in ganz Europa, darunter den FC Barnsley aus England oder den FC Thun aus der Schweiz. Der 1. FC Kaiserslautern soll künftig von diesen Verbindungen profitieren. "Es gibt ein gemeinsames Scouting, gemeinsame Datenbanken und im besten Fall Transfers unter den Klubs, von denen alle profitieren. Dazu können wir bei Sponsorendeals helfen."

1. FC Kaiserslautern: Investor will in die Bundesliga

Sein Ziel: "Grundsätzlich wollen wir den FCK auf den internationalen Markt bringen. Da gibt es viel Potenzial." Der Investor hat dabei vor allem die große amerikanische Community im Blick, die aufgrund der US-Militärbasis rund um Kaiserslautern ansässig ist.

Sportlich will der Geldgeber den Traditionsverein zunächst einmal in der 2. Bundesliga etablieren. Doch den großen Wurf hat Lee schon im Blick: "Danach sollten wir höhere Ambitionen in Richtung Bundesliga haben. Aber alles Schritt für Schritt."

Gut für den Klub: Die Investorengruppe wird "kein Geld vorab entziehen. Ablöseeinnahmen oder gestiegene Umsätze bleiben im Klub", versprach er. Sollte sich zukünftig ein Interessent finden und ein Angebot machen, "das man nicht ablehnen kann, würden wir mit Profit weiterverkaufen".