Italien vs. Deutschland live im Free-TV

IMAGO/UWE KRAFT

Wo wird Deutschland vs. Italien im TV und Stream übertragen?

Nach der Saison ist vor der Nations League: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft läutet die letzten Monate vor der Winter-WM in Katar am Samstag (20:45 Uhr) mit dem Kracher in Bologna gegen Italien ein. sport.de hat alle Infos dazu, wo die Partie im TV und Stream übertragen wird.

RTL überträgt das Länderspiel Italien gegen Deutschland am Samstag, 04. Juni 2022, ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr).

Parallel zur TV-Übertragung gibt's den Nations-League-Kracher Italien gegen Deutschland im RTL-Live-Stream auf RTL+*.

Italien gegen Deutschland: Länderspiel im LIVE-Ticker

Wer gerade unterwegs ist und die Partie weder im TV noch online im Live-Stream sehen kann, hat die Gelegenheit, das Länderspiel Italien gegen Deutschland im Live-Ticker auf sport.de zu verfolgen. Dort gibt es sämtliche Spielereignisse, Statistiken und Kommentare in Echtzeit.

>> Hier geht's zum LIVE-Ticker auf sport.de

Keine Kader-Experimente bei Deutschlands Nationalmannschaft

Bei den anstehenden vier Nations-League-Spielen gegen Italien (04. Juni 2022), England (07. Juni 2022), Ungarn (11. Juni 2022) und erneut Italien (14. Juni 2022) wagt Hansi Flick keine Experimente – auch wenn er eine Kader-Sensation für die WM in Katar nicht ausschloss.

Zurück in seinen Kader kehren nach den Länderspielen gegen Israel und die Niederlande unter anderem die Bayern-Spieler Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry sowie Lukas Klostermann, Karim Adeyemi und Jonas Hofmann. Weiterhin nicht dabei ist unter anderem Florian Wirtz, der sich im Rhein-Derby gegen den 1. FC Köln einen Kreuzbandriss zuzog.

Italien vs. Deutschland – die Länderspiel-Bilanz der Teams

Deutschland gegen Italien ist ein absoluter Länderspiel-Klassiker. 36 Mal standen sich beide in Länderspielen gegenüber, 10 Mal ging Deutschland als Sieger vom Platz, 15 Mal Italien. Letztmals begegneten sich beide Mannschaften am 15. November 2016, als sie sich in einem Testspiel torlos trennten.

Unvergessen in der jüngeren Vergangenheit ist beispielsweise das WM-Halbfinale 2006, als sich Italien nach Verlängerung mit 2:0 durchsetzen konnte und das deutsche Sommermärchen beendete.