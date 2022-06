Bellingham moniert fehlenden Rückhalt vom DFB

IMAGO/Nick Potts

Jude Bellingham (r.) ist einer der Topstars des BVB

Mit gerade einmal 18 Jahren ist Jude Bellingham bereits Leistungsträger bei Borussia Dortmund und fester Bestandteil der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Dieser Tage weilt der Mittelfeld-Youngster bei den Three Lions, die im Rahmen der Nations League unter anderem gegen das DFB-Tam antreten. Im Vorfeld äußerte sich der BVB-Star unter anderem zum Thema Rassismus im Fußball.

"Nach dem Großteil der Spiele befinden sich rassistische Nachrichten in meinem Instagram-Postfach", führt Bellingham im Gespräch mit Darren Lewis von "CNN" aus, wie sehr rassistische Botschaften seinen Alltag begleiten. Das sei "leider die Welt, in der wir leben. Und deswegen müssen wir mehr dagegen unternehmen, vor allem die Menschen, die an der Macht sind", so Bellingham weiter.

Mehr Unterstützung würde sich das Top-Talent bei dieser Problematik von den nationalen Fußball-Verbänden wünschen. Vor allem das Handeln des DFB sieht Bellingham zwiegespalten.

Während er vom BVB, seine Mitspieler, einigen Fans und natürlich seiner Familie regelmäßig Zuspruch und Rückendeckung erhalte, wenn er ins Visier rassistischer Äußerungen gerate, würden Verbände wie der DFB oder die englische FA nicht reagieren.

Ein Umstand, der Bellingham umso mehr aufstößt, wenn er an die umgehende Reaktion infolge seiner persönlichen Verfehlung im Dezember 2021 denkt. Damals hatte Bellingham nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern die Leistung von Schiedsrichter Felix Zwayer mit Worten kommentiert, die nahelegten, der Referee habe bewusst parteiisch entschieden. Als Folge wurde eine Strafe über 40.000 Euro wegen "unsportlichen Verhaltens" ausgesprochen.

BVB-Star prangert an: Plötzlich bist du niemand mehr

Er habe aus diesem Vorfall gelernt und wisse nun, dass er seine "Emotionen manchmal besser kontrollieren muss", so Bellingham, der jedoch bemängelt: "Sie waren sehr schnell zur Stelle, um Kontakt aufzunehmen, eine Strafe zu verhängen und es gab ein großes Drama in den Medien." Diese Konsequenz lasse der Verband beim alltäglichen Rassismus hingegen vermissen.

Nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind Bellingham zudem vor allem die Reaktionen nach dem verlorenen Finale der Europameisterschaft 2020. Damals habe sich auf dem Weg ins Endspiel auf der Insel ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entwickelt.

Als man dann aber im Elfmeterschießen Italien unterlag und mit Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka drei dunkelhäutige Spieler vom Punkt scheiterten, hagelte es plötzlich rassistische Beleidigungen.

Auch wenn er wisse, dass es sich "nur um ausgewählte Idioten" handele und nicht um die "gesamte Nation", habe sich das Bild gezeichnet, dass man "sieben Spiele lang Engländer ist, einen Elfmeter vergibt und plötzlich niemand mehr ist".

Vor allem Nationaltrainer Gareth Southgate habe in diesem Zusammenhang allerdings sehr gut reagiert, findet Bellingham auch einen versöhnlichen Aspekt.