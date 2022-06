Nach Meisterparty auf Malle: BVB mit Not-Elf ins Finale

IMAGO/Matthias Koch

Die BVB-Junioren feierten bereits am letzten Wochenende die deutsche U19-Meisterschaft

Die aktuelle U19-Mannschaft des BVB ist die wohl beste der letzten Jahre. Bis zuletzt tanzte die Dortmunder A-Jugend noch auf drei verschiedenen Hochzeiten, feierte dabei große Erfolge. Die geballten Spielansetzungen führen jetzt zu einem Kuriosum: Die Youngsters sind eigentlich längst im Party-Modus, müssen am Mittwoch aber noch um einen weiteren Titel spielen.

Nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale am 20. Mai gegen den VfB Stuttgart (1:3) und dem siegreichen Endspiel um die Deutsche Meisterschaft am letzten Sonntag gegen Hertha BSC (2:1) steht am Mittwochabend ab 18:30 Uhr das dritte und letzte Finale für die BVB-Junioren an.

Im Schalker Parkstadion geht es ins Westfalenpokal-Finale gegen den FC Schalke 04. Jener Gegner, der bereits in der A-Jugend-Bundesliga im Halbfinale bezwungen wurde (5:1 und 0:1).

Dass dieses vermeintlich unwichtigste der drei Endspiele ausgerechnet zum Ende der Saison angesetzt wurde, ist aus Dortmunder Sicht eher unglücklich gelaufen. Denn: Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft hielt sich nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" nämlich ein Teil der Mannschaft bereits zum Party-Urlaub auf Mallorca auf.

Der feiernde BVB-Tross kehrt erst am Laufe des Mittwochs nach Dortmund zurück. Am selben Tag, wenn das Endspiel um den Westfalenpokal in Gelsenkirchen stattfindet.

BVB-Coach: "Eigentlich ist die Saison für uns beendet"

Um die Partie bestreiten zu können, machen die Schwarz-Gelben aus der Not eine Tugend: "Wir werden in einem Mix aus U18 und U17 alle zur Verfügung stehenden Spieler einsetzen", erklärte U19-Trainer Mike Tullberg gegenüber der Zeitung.

Der Meistercoach der BVB-A-Jugend machte kein Geheimnis daraus, dass das große Saisonziel seiner Mannschaft mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft längst erreicht ist.

"Eigentlich ist die Saison für uns seit Sonntag beendet. Aus dem gebotenen Respekt gegenüber den Schalkern und dem Verband müssen und werden wir die Partie aber natürlich mit dem erforderlichen Ernst angehen", so Tullberg.

Während die BVB-Junioren mit einer zusammengewürfelten Truppe in die Partie starten werden und dieses Mal folgerichtig nur als Außenseiter gelten, wollen die Schalker A-Jugendlichen die Spielzeit am Mittwoch doch noch mit einem Titelgewinn abschließen.