Gladbach hat zwei neue Trainer-Favoriten

Daniel Farke soll Trainerkandidat bei Gladbach sein

Dass Lucien Favre an die Seitenlinie von Borussia Mönchengladbach zurückkehrt, pfiffen die Spatzen längst lautstark von den Dächern der Stadt am Niederrhein - dann platzte der Deal. Die Fohlenelf soll allerdings bereits neue Top-Kandidaten auserkoren haben.

"Lucien Favre hat Borussia im Herzen, möchte aber nicht mehr in Deutschland arbeiten. Sie können sicher sein, dass wir alles getan haben, aber ich glaube nicht, dass Lucien Favre in den nächsten beiden Jahren Trainer bei Borussia sein wird", erklärte Gladbach-Manager Roland Virkus überraschend auf der Mitgliederversammlung des Vereins am Montagabend.

Favre war Gladbachs Wunschkandidat für die Neubesetzung des Trainerpostens gewesen. Schon zwischen 2011 und 2015 hatte er am Niederrhein erfolgreich gewirkt und vor allem die Entwicklung junger Spieler vorangetrieben.

Dem Schweizer "Blick" zufolge haben die Verträge bereits "auf dem Tisch gelegen, die Assistenten waren bestimmt und man sprach schon über den Kader und mögliche Verstärkungen. Dann hat Favre in letzter Sekunde abgesagt."

Coach mit BVB-Vergangenheit bald bei Gladbach?

Vom Schock hat man sich in Gladbach allerdings wohl schnell erholt, Zwei neue Top-Kandidaten auf den Trainerstuhl haben sich "Sport1" zufolge bereits herauskristallisiert: Daniel Farke und Vincent Kompany.

Farke, der bislang den SV Lippstadt 08, den BVB II und Norwich City trainierte, heuerte im Januar beim russischen Klub FK Krasnodar an, beendete sein Engagement Anfang März aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine allerdings ohne ein Pflichtspiel an der Seitenlinie begleitet zu haben. Zuletzt verkündete er im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung", dass ihn ein Job in Deutschland durchaus reize.

Kompany, der in Deutschland vor allem aufgrund seiner Zeit als Profi des Hamburger SV bekannt ist, trainierte seit 2020 den RSC Anderlecht, sucht zur neuen Saison aber eine neue Herausforderung. Angeblich soll diese jedoch eher in England beim FC Burnley liegen.

Aus Gladbacher Sicht ist derweil klar, dass der nächste Schuss sitzen muss. "Es ist für die Zukunft des Vereins unabdingbar, dass wir in der Trainerfrage die richtige Entscheidung treffen", erklärte Virkus. Der Klub habe ein "klares Anforderungsprofil erstellt", man sei "aktuell mit mehreren Kandidaten in Gesprächen".