FC Bayern greift auf nächstem Markt im Ausland an

Fotostand / Fritsch via www.imago-images.de

Der FC Bayern greift auf einem neuen Markt an

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern treibt seine Internationalisierung voran. Nach Niederlassungen in New York und Shanghai haben die Münchner nun ein weiteres Büro im Ausland eröffnet. Die Bayern-Bosse schwärmen vom großen Potenzial für den Klub.

Der FC Bayern nimmt sich den nächsten internationalen Markt vor. Die thailändische Hauptstadt Bangkok soll mit der nunmehr dritten Niederlassung außerhalb von München neuen "zum Dreh- und Angelpunkt" werden, lässt der Serienmeister in einer Mitteilung verlauten. Somit sollen bestehende und künftige Fans in den Regionen Südostasien, Indien und Ozeanien noch besser erreicht werden.

Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn gab sich nach der offiziellen Eröffnung überaus zufrieden: "Das Büro in Bangkok ist ein wichtiger Schritt für den FC Bayern. Unsere Wurzeln sind in München und Bayern, aber unser Ziel ist ein nachhaltiger, unmittelbarer Austausch mit unseren Fans auf der ganzen Welt."

Man wolle den FC Bayern "und das, wofür er steht, für die Millionen von Anhängern in Südostasien noch greifbarer machen".

FC Bayern kurbelt Marketing in Südostasien an

Südostasien ist allein wegen der hohen Bevölkerungsdichte ein überaus lohnender Markt für den Fußballklub, auch mit Blick auf die Marketing-Strategie. "Die Fußballbegeisterung in Südostasien ist überwältigend, und Bangkok ist das ideale Drehkreuz in dieser Region. Aus früheren Projekten wissen wir bereits, dass der Name FC Bayern in Südostasien einen ausgezeichneten Klang hat", führte Marketingvorstand Andreas Jung aus.

Der deutsche Branchenprimus plane "viele gemeinsame Aktionen mit den Fans und Partnern vor Ort".

Aktuell gibt es nach Klubangaben allein in Südostasien bereits 39 Fanclubs des FC Bayern. In den vergangenen Jahren hatten die Münchner bereits diverse Jugendturniere und Fußballcamps in der Region organisiert. Schon im Jahr 2000 waren die Stars des FC Bayern für ein Freundschaftsspiel gegen die thailändische Nationalmannschaft vor Ort, zuletzt machten Münchner Spieler im Sommer 2017 für ein Gastspiel in Singapur Halt.