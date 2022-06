Nach Bayern-Gerüchten: Lukakus Wunschziel enthüllt

IMAGO/Mark Cosgrove/News Images

Romelu Lukaku könnte den FC Chelsea schon in diesem Sommer wieder verlassen

Sollte der FC Bayern seinen Superstar Robert Lewandowski schon in diesem Sommer tatsächlich als Mittelstürmer und Torjäger verlieren, muss er sich auf dem internationalen Transfermarkt nach hochklassigem Ersatz umschauen. Zuletzt wurde auch der Name Romelu Lukaku in München gespielt. Um den belgischen Top-Stürmer selbst gibt es mittlerweile neue Entwicklungen.

Laut eines Berichts der italienischen Zeitung "La Repubblica" soll sich Lukaku tatsächlich vorstellen können, seinen derzeitigen Klub FC Chelsea schon in diesem Sommer wieder zu verlassen.

Der 29-Jährige war erst im vergangenen Sommer für die Mega-Ablöse von über 110 Millionen Euro zu den Londonern zurückgekehrt, spielte im ersten Jahr unter Teammanager Thomas Tuchel aber eine äußerst bescheidende Saison.

Wie es in dem italienischen Bericht weiter heißt, gilt aber keinesfalls der FC Bayern aus der Bundesliga als Ziel des Mittelstürmers, der einst als 16-Jähriger im Profi-Fußball debütiert hatte.

Lukaku solle vielmehr eine Rückkehr zu Inter Mailand anstreben. Zu dem Verein, mit dem er vor einem Jahr noch italienischer Meister geworden war. In seinen zwei Inter-Jahren spielte der belgische Nationalspieler seine besten zwei Profi-Saisons, traf wettbewerbsübergreifend über 60 Mal für die Nerazzurri.

Lukaku als Lewandowski-Nachfolger beim FC Bayern gehandelt

Größtes Hindernis auf dem Weg zu einem Italien-Comeback des Torjägers wären aber die wirtschaftlichen Umstände. Nicht zuletzt aufgrund seiner langen Vertragslaufzeit beim FC Chelsea und seiner extrem hohen Ablösesumme vor einem Jahr wäre Lukaku auch in diesem Sommer ein sehr teurer Transfer.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge würde die Ablöse für den Sturmtank mindestens bei 70 Millionen Euro liegen, die Gehaltskosten für Lukaku liegen derzeit bei geschätzt 20 Millionen Euro pro Saison. Inter soll nach derzeitigem Stand noch nicht davon überzeugt sein, noch einmal derart große Summen in den Ex-Spieler zu investieren.

Lukaku wurde zuletzt beim deutschen Rekordmeister FC Bayern als möglicher Nachfolger für Lewandowski ins Spiel gebracht, sollte der Pole den Verein wie angestrebt schon in diesem Sommer verlassen.