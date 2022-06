Frankfurts Schmerzgrenze für Kostic enthüllt

IMAGO/Patrick Scheiber

Filip Kostic gewann mit Eintracht Frankfurt die Europa League

Nach einer starken Saison im Trikot von Eintracht Frankfurt wird Filip Kostic abermals in Italien gehandelt. Juventus Turin soll Medienberichten zufolge um den Linksaußen buhlen. Der Europa-League-Sieger aus der Main-Metropole wäre bei einem bestimmten Betrag wohl gesprächsbereit.

Laut "Bild" fordert Eintracht Frankfurt 20 Millionen Euro für Kostic. Zuletzt hatte "La Repubblica" gemeldet, dass Juventus bereit sei, 15 Millionen Euro Ablöse zu bezahlen.

Folgerichtig müssten die Turiner ihre Offerte noch einmal nachbessern. Wie "Bild" erfahren haben will, erwartet Eintracht Frankfurt in Kürze ein offizielles Angebot des italienischen Erstligisten.

Bereits im vergangenen Sommer wurde intensiv über einen Kostic-Wechsel in die Serie A spekuliert. Letztlich blieb der 29-Jährige den Hessen aber doch erhalten. In der abgelaufenen Saison war der Serbe ein Garant für den Gewinn der Europa League.

Vertragsverlängerung bei Eintracht Frankfurt eine Option?

Kostic ist noch bis 2023 an Eintracht Frankfurt gebunden. Mittlerweile soll sogar eine Verlängerung durchaus eine Option sein.

"Es ist schön für mich bei der Eintracht, mit ihr habe ich die größten Erfolge meiner Karriere erlebt. Ich verhandle noch mit dem Management, sie haben mir eine Verlängerung der Zusammenarbeit angeboten, also werden wir sehen, wann die Zeit dafür gekommen ist", verriet der Linksaußen unlängst auf einer Pressekonferenz der serbischen Nationalmannschaft: "Wir werden die beste Entscheidung treffen."

SGE-Trainer Oliver Glasner erklärte gegenüber dem "kicker" nach dem Sieg in der Europa League: "Er hat noch ein Jahr Vertrag. Wir haben auf dem Feld gesprochen, aber ich sage Ihnen nicht, was." Nur so viel: "Ich denke, das war nicht sein letztes Spiel." In den kommenden Wochen dürfte Kostic seine Entscheidung bekanntgeben.