FC Bayern will Sané "mehr Ruhe gestatten"

IMAGO/CB

Leroy Sané konnte beim FC Bayern zuletzt nicht mehr überzeugen

Leroy Sané hat beim FC Bayern München weiterhin mit enormen Leistungsschwankungen zu kämpfen. Aufgrund dessen plant der deutsche Rekordmeister für die kommende Saison wohl einige Anpassungen.

Wie der "kicker" berichtet, will der FC Bayern Sané künftig "mehr Ruhe gestatten" und "ihn so sein zu lassen, wie er ist". Zudem sollen die Erwartungen zurückgeschraubt werden.

Die vielen Unterhaltungen mit dem Flügelspieler "könnten, so heißt es intern, eher kontraproduktiv gewesen sein", schreibt das Fachmagazin weiter. Sané soll beim FC Bayern fortan weniger Druck haben.

In der abgelaufenen Rückrunde blieb der 26-Jährige weit unter seinen Möglichkeiten. Seinen letzten Bundesliga-Scorerpunkt steuerte Sané am 26. Februar im Duell mit Eintracht Frankfurt bei. Anschließend baute der gebürtige Essener ab. In der Hinrunde hatte Sané beim FC Bayern noch zu den besten Akteuren gezählt.

"Einfach zu wenig": Leroy Sané in der Kritik

Aufgrund seiner Leistungsschwankungen musste sich der Nationalspieler zuletzt wieder deutliche Kritik anhören. "Das war mir einfach zu wenig. Wenn ich den Anspruch eines Weltklassespielers haben will, muss ich mehr bringen. Das hat er nicht getan", monierte der langjährige Bayern-Spieler Markus Babbel im Gespräch mit "Sky".

Der 49-Jährige weiter: "Er hat gezeigt, dass er es kann. Am Ende war es wieder die Lustlosigkeit, die Körpersprache auf dem Platz, die nicht gut war. Will er es nicht verstehen?"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus erklärte in seiner "Sky"-Kolumne sogar: "Mich würde ein Verkauf nicht wundern." Dabei ergänzte der Weltmeister von 1990: "Ich hatte mich so gefreut, als Sané endlich die Kurve bekommen hat, gefeiert wurde und Fußball zelebriert hat. Jetzt ist er seit Wochen leider wieder an dem Punkt, an dem man nicht weiß, was eigentlich mit ihm los ist."