Ein Kandidat weniger: BVB geht bei Ekitike wohl leer aus

Hugo Ekitike wechselt offenbar nicht zum BVB

Nach dem Abgang von Erling Haaland wurden mehrere Mittelstürmer beim BVB als potenzielle Nachfolger gehandelt. Einer davon scheint nun allerdings vom Markt zu sein.

Sébastien Haller, Sasa Kalajdzic, Adam Hlozek - die Liste der Angreifer, die zuletzt mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurden, liest sich durchaus prominent.

Ein Name kann nun wohl von ebenjener Liste gestrichen werden: Der französische Juniorennationalspieler Hugo Ekitike steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum neureichen Premier-League-Klub Newcastle United.

Sowohl "RMC Sport" als auch Transfer-Experte Fabrizio Romano bestätigten am Mittwoch eine Einigung zwischen den Magpies und Ekitikes Noch-Arbeitgeber Stade Reims über die Ablösemodalitäten. Dem Vernehmen nach fließen umgerechnet 36 Millionen Euro direkt nach Frankreich, hinzu kommen zehn weitere Millionen Euro an möglichen Boni.

Newcastle hatte schon im Winter versucht, den 19-Jährigen auf die Insel zu holen, sich damals jedoch noch einen Korb eingefangen. Der umworbene Youngster wollte die Spielzeit lieber in der Heimat beenden.

FC Bayern machte BVB und Newcastle angeblich Konkurrenz

Ekitike hatte in der vergangenen Ligue-1-Saison den Durchbruch im Profi-Bereich geschafft und so auch das Interesse des BVB auf sich gezogen. Mit zehn Toren und vier Vorlagen in 24 Einsätzen zog der 1,90 Meter große Teenager viele Blicke auf sich.

Neben Newcastle und Dortmund wurde unlängst auch der FC Bayern mit dem Shootingstar in Verbindung gebracht, konkret wurden die Avancen des Rekordmeisters aber nicht.

Mit der offiziellen Verkündung des millionenschweren Ekitike-Wechsels wird in Kürze gerechnet.