Abschiedsgerüchte um HSV-Knipser Glatzel

IMAGO/Andy Buenning/ Eibner-Pressefoto

Robert Glatzel will den HSV offenbar verlassen

Möglicherweise gibt es schlechte Nachrichten für den Hamburger SV: Laut einem Medienbericht will Torjäger Robert Glatzel den Verein nach nur einer Saison schon wieder verlassen, um in der Bundesliga zu spielen. Als möglicher Abnehmer gilt der FC Schalke 04.

Dass Robert Glatzel mit seinen 27 Treffern für den HSV - 22 in der Liga, fünf im DFB-Pokal - Begehrlichkeiten wecken würde, dürfte den Verantwortlichen der Hanseaten durchaus bewusst gewesen sein.

Dennoch würde es den Verein schwer treffen, wenn sich bewahrheiten sollte, was die "MOPO" berichtet: Angeblich will der 28-Jährige schon in diesem Sommer eine in seinem bis 2024 gültigen Arbeitspapier verankerte Ausstiegsklausel nutzen, um in die Bundesliga zu wechseln.

Ein Verbleib war offenbar nur für den Fall, dass die Norddeutschen aufsteigen, eine Option. Der HSV scheiterte jedoch in der Relegation an Hertha BSC (1:0/0:2) und muss daher im fünften Jahr nacheinander in der 2. Liga ran.

Erst kürzlich hatte "Bild" von der Klausel berichtet, die Glatzel einen Transfer für weniger als zwei Millionen Euro ermöglichen soll. Zahlreiche Bundesliga-Klubs sollen ein Schnäppchen wittern, darunter der FC Schalke 04, Union Berlin sowie Glatzels ehemalige Leihstation Mainz 05.

Glatzel bald Terodde-Konkurrent bei Schalke 04?

Bei S04 würde der abschlussstarke Angreifer mit Unterhaus-Torschützenkönig Simon Terodde um einen Platz im Team konkurrieren. Dass die Knappen noch nach einer Alternative für ihren Aufstiegs-Helden suchen, gilt als offenes Geheimnis.

Glatzel war erst im vorigen Sommer für eine Million Euro von Cardiff City nach Hamburg gewechselt. An der Elbe schlug der gebürtige Münchner sofort voll ein - und strebt jetzt wohl nach Höherem ...