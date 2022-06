Knauff formuliert große Ziele in der Champions League

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Ansgar Knauff spielt künftig mit Eintracht Frankfurt in der Champions League

Durch den sensationellen Gewinn der Europa League löste Eintracht Frankfurt das Ticket zur Champions League in der kommenden Saison. Es ist das erste Mal, dass die Hessen in der Königsklasse des europäischen Vereinsfußballs an den Start gehen werden. Mit dabei sein wird auch BVB-Leihgabe Ansgar Knauff, der sich im letzten Halbjahr zum Europapokal-Helden geballert hatte.

Mit seinen Toren gegen den FC Barcelona und West Ham United in der K.o-Phase des Wettbewerbs hatte der Leihspieler von Borussia Dortmund großen Anteil daran, dass die Frankfurter bis ins Endspiel von Sevilla vordrangen und dort die Rangers aus Glasgow im Elfmeterschießen bezwangen.

Nachdem der 20-Jährige zuletzt klargestellt hatte, seinen bis Sommer 2023 gültigen Leihvertrag in der Main-Metropole erfüllen zu wollen, formulierte Knauff gegenüber "Sport1" jetzt ehrgeizige Ziele für Frankfurts erstes Jahr in der Champions League.

"Es ist wieder ein Riesenschritt für uns, für mich persönlich, für den Verein. Das ist das erste Mal, dass der Verein in der Champions League spielt. Da ist wieder was drin, dass es eine ähnlich ereignisreiche Saison werden kann wie diese", zeigt sich der Flügelspieler optimistisch.

Eintracht-Star selbstbewusst: "Wollen so erfolgreich wie nur möglich sein"

Der U21-Nationalspieler freue sich "auf alles, was noch kommt" mit der Eintracht, für die er bisher 19 Pflichtspiele bestritt und dabei drei Treffer erzielte.

Der gebürtige Göttinger bekräftigte erneut, seinen laufenden Leihvertrag bei den Hessen erfüllen zu wollen. Zuletzt hatte es Spekulationen um eine vorzeitige BVB-Rückkehr gegeben, nachdem sein Förderer Edin Terzic wieder als Cheftrainer bei Borussia Dortmund übernommen hatte.

"Ich bin ausgeliehen anderthalb Jahre, danach habe ich noch ein Jahr Vertrag in Dortmund. Das ist der Stand, über alles andere mache ich mir noch keine Gedanken", betonte Knauff.

Der Youngster freue sich "extrem auf das nächste Jahr", indem es für die SGE erstmal im Supercup gegen Real Madrid sowie in der Gruppenphase der Königsklasse an den Start gehen wird: "Das sind natürlich große Ereignisse, wo wir auch so erfolgreich wie nur möglich sein wollen", zeigte sich Knauff selbstbewusst.