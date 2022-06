Neue Boateng-Gerüchte bei Hertha BSC: Alles nur erfunden?

IMAGO/Susanne Hübner, Susanne Huebner

Kevin-Prince Boateng führte Hertha BSC zum Klassenerhalt

Hängt Kevin-Prince Boateng noch ein weiteres Jahr bei Hertha BSC dran oder nicht? Die Spekulationen um den Mittelfeld-Leader reißen in der Hauptstadt nicht ab. Jetzt gibt es auch noch Gerüchte um den Routinier als künftigen Sportdirektor bei der Alten Dame. Oder ist alles nur eine Erfindung von Sportvorstand Fredi Bobic?

Laut einem Bericht der "Berliner Zeitung" wird eine Variante bei der Berliner Klubführung derzeit heiß diskutiert: Kevin-Prince Boateng soll noch ein weiteres Jahr aktiv am Ball bleiben, als Leader und Mittelfeldmotor ebenso vorweg gehen wie zuletzt in der erfolgreichen Bundesliga-Relegation gegen den HSV.

Das letzte Wort soll hierbei der neue Hertha-Cheftrainer Sandro Schwarz haben, der darüber befinden soll, ob er mit dem 35-Jährigen weiterhin für die Bundesliga plant oder nicht. Boateng zeigte sich im entscheidenden Rückspiel beim Hamburger SV (2:0) in der Relegation zwar in Top-Verfassung und war eindeutig der Berliner Anführer auf dem Rasen, absolvierte insgesamt aber lediglich acht Liga-Spiele in der vorangegangenen Spielzeit von Beginn an.

Im Anschluss an seine aktive Karriere könnte dem Ur-Berliner eine Anstellung als Sportdirektor bei der Hertha winken. So zumindest heißt es in dem Medienbericht weiter. Boateng könnte unter Sportvorstand Fredi Bobic seine erste Tätigkeit auf Funktionärsebene antreten und direkt nach seinem Karriereende beim Hauptstadtklub weiterarbeiten.

Boateng-Meldung als bewusste Fehlinformation von Hertha-Boss Bobic?

Ein durchaus vorstellbares Szenario, aber gibt es solche Gedankengänge bei Hertha BSC und Fredi Bobic überhaupt? Wie es in dem "BZ"-Bericht weiter heißt, könnte es auch nur eine von Bobic höchstpersönlich lancierte Ente sein.

"Keine Ahnung, wie viele Falschmeldungen ich mit Absicht produziert habe, um zu sehen, wo die Löcher intern sind", hatte der Sportvorstand zuletzt noch auf der Mitgliederversammlung der Hertha zugegeben.

Bobic will der Vereinsführung der Berliner endlich zu mehr Geschlossenheit und vertrauensvoller Zusammenarbeit verhelfen. Das Durchstechen von vermeintlichen Falschmeldungen dient dabei offensichtlich als Mittel zum Zweck für den Ex-Profi.

Ob es sich in dem Fall Boateng um eine echte Meldung oder eine extra gestreute Fehlinformation handelt, wird sich wohl in Kürze herausstellen, wenn Sandro Schwarz seine Tätigkeit als Cheftrainer aufgenommen hat.