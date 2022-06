Rüdiger-Wechsel zu Real Madrid endgültig fix

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Antonio Rüdiger verlässt den FC Chelsea

Was sich zuletzt bereits angedeutet hatte, ist nun offiziell: Nationalspieler Antonio Rüdiger wechselt ablösefrei vom FC Chelsea zu Real Madrid. Das bestätigten beide Klubs am Donnerstagmittag.

Rüdiger erhält beim amtierenden Champions-League-Sieger einen Vertrag bis 2026. Der Innenverteidiger soll im Laufe des Monats bei Real Madrid vorgestellt werden.

Der 29-Jährige hatte seinen Abschied vom FC Chelsea schon vor wenigen Tagen bestätigt. "Ich verlasse diesen Klub schweren Herzens. Er hat mir alles bedeutet. Selbst diese Saison, mit all ihren Komplikationen, hat mir Spaß gemacht. Chelsea wird immer in meinem Herzen sein. London wird immer mein Zuhause sein", schrieb Rüdiger bei "The Players’ Tribune".

Rüdiger tritt gegen den FC Chelsea nach

Dabei äußerte sich der DFB-Star auch zu den Gründen. "Leider begannen meine Vertragsverhandlungen bereits im letzten Herbst, schwierig zu werden. Geschäft ist Geschäft, aber wenn man von August bis Januar nichts mehr vom Verein hört, wird die Situation kompliziert", stichelte Rüdiger gegen die Chelsea-Bosse und legte nach: "Man kann nicht monatelang mit so viel Ungewissheit über seine Zukunft warten."

Zwar habe niemand die Sanktionen gegen Klubbesitzer Roman Abramovich kommen sehen, dennoch musste Rüdiger eine Entscheidung treffen. "Schließlich zeigten andere große Vereine Interesse", ließ der Abwehrspieler durchblicken.

Rüdiger trifft bei Real Madrid auf Alaba

Rüdiger war 2017 vom AS Rom zu den Blues gewechselt, mit denen er 2021 die Champions League gewann. Nun schlägt Rüdiger bei Real Madrid ein neues Kapitel seiner sportlichen Laufbahn auf.

Bei den Königlichen dürfte der gebürtige Berliner ein Innenverteidiger-Duo mit David Alaba bilden. Der ehemaliger Spieler des FC Bayern war im Vorjahr ebenfalls ablösefrei in die spanische Hauptstadt gewechselt.