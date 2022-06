Haaland-Nachfolger gefunden? Nizza-Juwel beim BVB gehandelt

IMAGO/Michael Baucher

Angeblich Kandidat beim BVB: Amine Gouiri

Erling Haaland ist weg, Karim Adeyemi ist da - trotzdem will Borussia Dortmund noch einen weiteren Mittelstürmer verpflichten. Einem Bericht zufolge könnte ein französischer Shootingstar den BVB verstärken.

Wenige Wochen vor Beginn der Saison-Vorbereitung mangelt es Borussia Dortmund in vorderster Front noch an Physis. Das sieht auch BVB-Chef Hans-Joachim Watzke so.

"Da müssen wir eine Lösung finden", betonte der Funktionär in einer Medienrunde am Dienstag. Der Verein sei dabei, "Alternativen auszuloten, wir haben zwei, drei ganz gute Ideen".

Laut der renommierten französischen Sport-Zeitung "L'Equipe" könnte Amine Gouiri vom Ligue-1-Klub OGC Nizza eine dieser guten Ideen sein. Angeblich verfolgt der BVB die Entwicklung des 22 Jahre alten Stürmers weiterhin genau.

Schon im vergangenen Sommer waren die Westfalen als Interessent für den U21-Nationalspieler gehandelt worden.

Da Gouiris Arbeitspapier in Nizza aber noch bis 2024 gültig ist, würde eine saftige Ablöse fällig. Gemunkelt wird über eine Summe zwischen 30 und 40 Millionen Euro.

BVB: Rätselraten um Mitbewerber bei Amine Gouiri

Seinen Profi-Durchbruch hatte der 1,80 Meter große Angreifer in der Spielzeit 2020/2021 gefeiert. Zwölf Tore und sieben Vorlagen riefen zahlreiche Vereine aus ganz Europa auf den Plan.

Und obwohl Gouiri in der jüngst beendeten Saison etwas unauffälliger agierte, standen erneut 19 Scorerpunkte zu Buche (zehn Treffer, neun Assists). Nun könnte der Youngster für den nächsten Karriereschritt bereit sein.

Unklar ist derweil, welche Top-Vereine ebenfalls im Rennen um das Offensiv-Juwel sind. Zwischenzeitlich galt Juventus Turin als Mitbewerber, zuletzt wurde es um die Bianconeri allerdings ruhig. Konkurrenzlos ist der BVB jedoch sicher nicht ...