DFB-Youngster kokettiert offen mit Schalke-Wechsel

Liebäugelt mit einem Engagement beim FC Schalke: Tom Krauß (l.)

Nach der Rückkehr in die Bundesliga arbeitet der FC Schalke 04 an einem wettbewerbsfähigen Kader. Ein Profi, der dabei in den Fokus der Königsblauen gerückt sein soll, ist Mittelfeld-Juwel Tom Krauß. Nun hat sich der 20-Jährige, der zuletzt zwei Jahre von RB Leipzig an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen war, zu den Avancen der Knappen geäußert.

Aktuell weilt Tom Krauß im Lager der deutschen U21-Nationalmannschaft, die am Freitag (ab 18:15 Uhr im LIVE-Ticker) im Rahmen der EM-Qualifikation auf Ungarn trifft.

Gänzlich freimachen von den Fragen nach seiner Zukunft kann sich der Shootingstar allerdings auch beim DFB-Team nicht. Dafür ist Krauß nach zwei beeindruckenden Leih-Jahren in Nürnberg schlichtweg zu begehrt.

Vor allem auf Schalke soll der spielstarke Mittelfeld-Allrounder, der an seinen Stammverein RB Leipzig vertraglich noch bis 2025 gebunden ist, im Fokus stehen.

Wechsel zum FC Schalke 04 "weiterhin ein Thema", Leipzig-Rückkehr nicht

Im Interview mit "Sky" hat Krauß nun bemerkenswert offen über die Lockrufe aus Gelsenkirchen gesprochen. So sei ein Transfer zu S04 für ihn "weiterhin ein Thema", betonte der DFB-Junior.

Eine Rückkehr in seine Geburtsstadt Leipzig könne er dagegen "auf jeden Fall ausschließen", verriet der Rechtsfuß, der bei RB sämtliche Nachwuchsteams durchlaufen hat.

Er wolle sich nun zunächst auf die U21-Länderspiele gegen Ungarn und Polen konzentrieren. "Nach der Nationalmannschafts-Maßnahme werde ich mich entscheiden. Wohin es dann geht, wird man sehen", hielt sich Krauß alle Optionen offen.

In der abgelaufenen Saison zählte der Youngster in Nürnberg zum Stammpersonal. In 31 Zweitliga-Einsätzen sammelte er je drei Tore und Vorlagen.