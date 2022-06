De Bruyne mit Tor-Ansage an Erling Haaland

IMAGO/VEGARD GRoTT

Ex-BVB-Star Erling Haaland schoss Norwegen zum Sieg in Serbien

Obwohl der Wechsel von Erling Haaland vom BVB zu Manchester City immer noch nicht offiziell ist, planen sie beim englischen Meister schon fest mit dem Norweger. Die Erwartungen an den Stürmer sind gewaltig.

Am Donnerstag tat Erling Haaland mal wieder das, was er am besten kann: Toreschießen. Der Stürmer erzielte beim 1:0-Sieg der norwegischen Nationalmannschaft in Serbien den Treffer des Tages und sorgte so für einen perfekten Start in die neue Nations-League-Saison. Genau solche Auftritte erhoffen sie sich künftig auch bei Manchester City vom scheidenden BVB-Star.

Im Interview mit der belgischen Zeitung "Het Laatste Nieuws" schilderte Kevin De Bruyne, wie sehr er und der Rest des Team der Ankunft des Norwegers entgegenfiebern. "Sein Wechsel sollte uns dabei helfen, als Team zu wachsen", sagte der Belgier, der Haaland gleichzeitig warnte: "Jeder erwartet eine Menge."

Der Klub suche schon lange eine neue Nummer nein, erklärte De Bruyne, der von Haaland mehr als nur ein paar Treffer pro Saison erwartet: "Es wäre gut, einen Stürmer zu haben, der pro Saison 20 bis 25 Tore schießt."

Auch De Bruyne kann von Haaland profitieren

Seine persönlichen Statistiken werden vielleicht auch von der Ankunft des Norwegers profitieren, spekulierte der offensive Mittelfeldspieler, der mit Blick auf die vergangene Spielzeit zugab: "Es gab Jahre, da hatte ich mehr Assists. Aber die Zahl der kreierten Chancen und andere Werte sind konstant. Zahlen sind ein Teil des Fußballs, aber sie erzählen nie die ganze Geschichte."

Gemeinsam mit Kevin De Bruyne soll Erling Haaland in der nächsten Saison eines der schlagkräftigsten Duos Europas bilden. Der Belgier gilt nach wie vor als einer der torgefährlichsten Mittelfeldspieler der Welt. Gleichzeitig war er in der Vergangenheit auch stets einer der besten Vorbereiter.