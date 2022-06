Bericht: Neuer Mittelfeld-Motor im Anflug auf Schalke

IMAGO/Aurelien Morissard

Soll den FC Schalke verstärken: Florent Mollet

Mehr Erfahrung für den Klassenerhalt: Medienberichten zufolge steht Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 kurz vor der Verpflichtung eines neuen Mittelfeld-Motors. Letzte Fragen zur Ablöse sollen allerdings noch zu klären sein.

Was lange währt, wird endlich gut - zuweilen auch im ruppigen Fußball-Business. Bereits 2020 soll der FC Schalke versucht haben, den französischen Mittelfeld-Allrounder Florent Mollet von einem Wechsel nach Gelsenkirchen zu überzeugen. Damals fingen sich die Knappen jedoch einen Korb ein.

Jetzt, wenige Woche nach dem festgezurrten Wiederaufstieg in die Bundesliga, soll ein zweiter Anlauf beim Routinier des Ligue-1-Klubs HSC Montpellier von Erfolg gekrönt gewesen sein. Das berichtet der französische Sport-Journalist Saber Desfargas.

Mit dem 30-Jährigen sollen die Königsblauen demnach schon eine Einigung erzielt haben, offen sei nun noch die Ablöse für Mollet, dessen aktuelles Arbeitspapier 2023 ausläuft.

FC Schalke 04 hofft auf Mollets Vielseitigkeit

In Montpellier zählte der Kreativspieler in den vergangenen Spielzeiten zu den absoluten Stützen des Teams. Sechs Tore und zwei Vorlagen trug Mollet in der abgelaufenen Saison bei.

Als größte Stärke des Franzosen gilt seine Vielseitigkeit: Der gelernte Spielmacher kann im Mittelfeld quasi überall eingesetzt werden, auch wenn er nicht unbedingt als Defensiv-Spezialist bekannt ist.

Mit seiner enormen Erfahrung könnte er der Schalker Mannschaft helfen, sich im Haifischbecken Bundesliga wieder zu etablieren - vorausgesetzt, die Vereine finden beim Thema Ablöse zueinander.

Bislang hat der Aufsteiger in den beiden Innenverteidigern Leo Greiml (20) und Ibrahima Cissé (21) zwei Neuzugänge für die Saison 2022/2023 verkündet.