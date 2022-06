Abschied nach drei Jahren: Kapitän Toprak verlässt Werder

IMAGO/Ralf Treese

Ömer Toprak verlässt Werder Bremen nach drei Jahren

Knapp drei Wochen nach dem festgezurrten Wiederaufstieg in die Bundesliga muss Werder Bremen einen personellen Rückschlag hinnehmen: Kapitän Ömer Toprak hat ein Angebot der Hanseaten zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags abgelehnt und wird die Grün-Weißen verlassen.

Das teilte Werder am Freitagvormittag mit. Der mittlerweile 32-Jährige war 2019 zunächst auf Leihbasis von Borussia Dortmund an die Weser gewechselt, ein Jahr später unterschrieb er fest in Bremen.

Wie der SVW nun bestätigte, wurde Toprak lediglich ein "stark leistungsbezogenes Angebot" unterbreitet. Hintergrund dürften die regelmäßigen Verletzungen des ehemaligen türkischen Nationalspielers gewesen sein, dem die Wade seit längerer Zeit Probleme bereitet.

"Wir waren in den letzten Tagen in einem sehr engen Austausch mit Ömer und wir wissen, dass er sich die Entscheidung alles andere als leicht gemacht hat. Wir hätten sehr gerne weiter mit ihm gearbeitet, zumal er in den letzten drei Jahren - trotz zum Teil schwieriger Phasen für ihn - sowohl auf als auch neben dem Platz eine sehr wichtige Rolle eingenommen hat", erklärte Bremens Leiter Scouting und Profifußball Clemens Fritz.

Toprak sei "im letzten Jahr der Anführer in der Mannschaft" gewesen und habe "das Team auch durch schwere Phasen geführt". Für Werder bestritt der Abwehrmann insgesamt 61 Pflichtspiele (drei Tore).

"Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen"

"In den drei Jahren war so ziemlich alles dabei. Relegation, Abstieg, Aufstieg, Verletzungen, Tore in letzter Minute und ein Wahnsinnsabschluss nach dem letzten Heimspiel gegen Regensburg und der Rückkehr in die Bundesliga. Für mich ist es jetzt aber an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen", erläuterte der scheidende Mannschaftsführer seine Entscheidung und bedankte sich zum Abschied bei seinen Weggefährten.

Wo Toprak seine Karriere fortsetzen will, ist nicht bekannt.