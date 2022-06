Gladbach und Frankfurt buhlen wohl um Schalke-Held

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Ko Itakura verlässt den FC Schalke 04

Ko Itakura gehörte beim FC Schalke 04 in der vergangenen Saison zu den wichtigsten Spielern und war ein Garant für den Aufstieg in das deutsche Fußball-Oberhaus. Doch der Innenverteidiger bleibt aus finanziellen Gründen nicht in Gelsenkirchen. Mehrere Bundesligisten sollen sich nun um den Japaner bemühen - darunter auch Eintracht Frankfurt sowie Borussia Mönchengladbach.

Der FC Schalke 04 hat sich dazu entschieden, die Kaufoption für Ko Itakura nicht zu ziehen.

"Sportlich gibt es keine zwei Meinungen: Ko war einer der herausragenden Spieler in der vergangenen Saison", wurde S04-Sportdirektor Rouven Schröder in einer Vereinsmitteilung zitiert: "Wir hätten ihn gerne als Teil unserer Bundesliga-Mannschaft gesehen, allerdings war dies aus finanziellen Gründen leider nicht möglich."

Medienberichten zufolge hätte der 25-Jährige, der von Manchester City ausgeliehen war, zwischen fünf und sechs Millionen Euro gekostet.

Gladbach soll auf Transfer hoffen

Dass Itakura im Star-Ensemble des englischen Meisters eine Zukunft hat, ist unwahrscheinlich. Folgerichtig dürfte der Japaner im Sommer wieder auf den Markt kommen. Aus der Bundesliga stehen angeblich schon mehrere Klubs Schlange.

Laut "Sponichi" bemüht sich unter anderem Borussia Mönchengladbach um den Defensivspezialisten. Demnach gab es zwischen den Fohlen und Itakura bereits Kontakt.

Eintracht Frankfurt und Hoffenheim wohl ebenfalls interessiert

"Sport1" legt nun nach und berichtet, dass Manchester City gesprächsbereit sei. Die Skyblues fordern demzufolge eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro. Gladbach will "den Deal möglichst schnell eintüten", heißt es.

Doch Eintracht Frankfurt sowie die TSG Hoffenheim sollen ebenfalls am Schalker Aufstiegsheld interessiert sein. Somit hat Itakura offenbar die Qual der Wahl. Eine Entscheidung dürfte in den kommenden Wochen fallen.