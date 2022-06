José Mourinho vor Sensationswechsel?

IMAGO/Giuseppe Maffia

PSG zeigt ernsthaftes Interesse an José Mourinho

José Mourinho hat gerade erst mit der AS Rom für Schlagzeilen gesorgt, weil er den italienischen Hauptstadtklub zum Sieg in der UEFA Conference League geführt hat. Nun wird "The Special One" mit einem europäischen Topklub in Verbindung gebracht. Kommt es zum Sensationswechsel?

Nach dem Finalsieg in der UEFA Conference League gegen Feyenoord Rotterdam (1:0) liefen bei José Mourinho Freudentränen. In den darauffolgenden Tagen zeigte sich der AS-Rom-Coach begeistert vom Klub und betonte, auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie der Römer zu stehen.

Nun droht das Bekenntnis ins Wanken zu geraten. Wie der "Telegraph" berichtet, soll Mourinho das Interesse von Paris Saint-Germain auf sich gezogen haben. Die Franzosen greifen mit aller Gewalt nach einem Sieg der UEFA Champions League und sind dementsprechend enttäuscht über das Achtelfinal-Aus gegen den späteren Sieger Real Madrid.

Dass Mauricio Pochettino nach einer insgesamt enttäuschenden Saison weiter als PSG-Coach agieren darf, ist unwahrscheinlich. Lange Zeit galt Zinedine Zidane als Wunschlösung der Pariser, aber trotz aller Bemühungen konnte der schwerreiche Klub die französische Legende nicht von einem Engagement überzeugen. Gerüchten zufolge soll der 49-Jährige am Ende des Jahres die Nachfolge des französischen Nationaltrainer Didier Deschamps antreten.

PSG: Wiedervereinigung von Campos und Mourinho?

Treibende Kraft hinter dem Interesse an Mourinho soll Luis Campos sein. Der Portugiese wird offenbar neuer Sportdirektor bei PSG und hat schon bei Real Madrid eng zusammen mit dem Startrainer gearbeitet. In Paris soll es nun zur Wiedervereinigung kommen.

Doch auch die katarischen Investoren der Franzosen sollen von der Idee, den Rom-Coach zu verpflichten, begeistert sein. Seine Erfolge in europäischen Wettbewerben beeindruckt die Verantwortlichen. Er soll den Klub zum langersehnten Champions-League-Sieg führen.

Eine Entscheidung wird in den nächsten Tagen erwartet.