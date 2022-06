DFB-Elf unter Hansi Flick weiter ungeschlagen

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Flick bleibt als Bundestrainer ungeschlagen

Bundestrainer Hansi Flick hat mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem 1:1-Unentschieden in Italien weiterhin keine Niederlage hinnehmen müssen. In zehn Spielen unter Flick stehen nunmehr acht Siege und zwei Remis in der Bilanz.

Der neue Mann an der Seitenlinie hatte das Amt vom langjährigen Bundestrainer Joachim Löw nach dem Aus im EM-Achtelfinale im Sommer 2021 übernommen.

Die deutsche Elf bestritt gegen die Niederlande ihr 988. Länderspiel. Die Bilanz seit der ersten Begegnung am 5. April 1908 gegen die Schweiz (3:5): 575 Siege, 202 Unentschieden und 211 Niederlagen bei 2229:1158 Toren.

Die Länderspiele unter Bundestrainer Hansi Flick im Überblick:

2. September 2021: Liechtenstein - Deutschland 0:2 (0:1) in St. Gallen

5. September 2021: Deutschland - Armenien 6:0 (4:0) in Stuttgart

8. September 2021: Island - Deutschland 0:4 (0:2) in Reykjavik

8. Oktober 2021: Deutschland - Rumänien 2:1 (0:1) in Hamburg

11. Oktober 2021: Nordmazedonien - Deutschland 0:4 (0:0) in Skopje

11. November 2021: Deutschland - Liechtenstein 9:0 (4:0) in Wolfsburg

14. November 2021: Armenien - Deutschland 1:4 (0:2) in Eriwan

26. März 2022: Deutschland - Israel 2:0 (2:0) in Sinsheim

29. März 2022: Niederlande - Deutschland 1:1 (0:1) in Amsterdam

04. Juni 2022: Italien - Deutschland 1:1 (0:0) in Bologna