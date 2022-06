Verwirrung um BVB-Trainer: Kehl reagiert auf Gerüchte

IMAGO/Blatterspiel

Sebastian Kehl äußerte sich zum jüngsten Trainergerücht beim BVB

Enrico Maaßen soll unmittelbar vor einem Wechsel von Borussia Dortmunds U23-Team zum Fußball-Bundesligisten FC Augsburg stehen. So zumindest hieß es in einem Medienbericht am Sonntag. Der neue BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat sich zu der Personalie nun geäußert.

Nach dem "Sky"-Bericht, wonach die Augsburger nur noch letzte Details mit dem BVB und ihrem neuen Cheftrainer zu klären hätten, meldete sich Kehl am Sonntagnachmittag selbst zu Wort und dementierte eine zeitnah bevorstehende Einigung vehement.

Zwar habe es direkten Kontakt mit dem FC Augsburg zur Personalie Enrico Maaßen gegeben. Doch gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" stellte der 42-Jährige klar: "Um ehrlich zu sein, bin ich schon sehr irritiert darüber, dass das Thema in den Medien auftaucht und hier mitunter sogar bereits Vollzug gemeldet wird."

Aktuell sei es noch viel zu verfrüht, um schon von einer Einigung zu sprechen, wie Kehl betonte: "Ich habe erst am Freitag einen Anruf bekommen und erfahren, dass Augsburg Interesse an einer Verpflichtung von Enrico Maaßen hat. Seitdem hat es exakt ein Gespräch gegeben. Von einer Einigung, geschweige denn von einem Vollzug kann Stand jetzt überhaupt keine Rede sein."

BVB II stieg 2021 mit Maaßen als Cheftrainer auf

Nach der Trennung vom bisherigen Cheftrainer Markus Wienzierl wurde die Personalie Enrico Maaßen schon frühzeitig beim FC Augsburg gehandelt. Die konkreten Gespräche über einen möglichen Wechsel seien demzufolge aber erst in dieser Woche aufgenommen worden.

Maaßen hatte mit dem BVB II in der 3. Liga eine starke Saison hingelegt und beendete die Spielzeit auf dem neunten Tabellenplatz.

Der 38-Jährige arbeitet seit 2020 bei Borussia Dortmund als Trainer der zweiten Mannschaft. Unter ihm gelang in der Saison 2020/2021 die Meisterschaft in der Regionalliga West und der Aufstieg in die 3. Liga.