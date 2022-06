Nächstes Bayern-Talent vor dem Abflug

IMAGO/Sven Leifer

Christopher Scott wird den FC Bayern wohl verlassen

Der FC Bayern droht das nächste Talent zu verlieren. Nachdem bereits der erst 19-jährige Torben Rhein mit einem Abschied aus München in Verbindung gebracht wurde, steht nun ein weiterer Spieler aus der Regionalliga-Mannschaft vor dem Absprung.

Mit der Hoffnung, regelmäßig Einsätze in der ersten Mannschaft des FC Bayern zu bekommen, wechselte Christopher Scott im Sommer 2020 von Bayer Leverkusen an die Isar. Seitdem durfte der Stürmer gerade einmal 32 Minuten Profi-Luft in München schnuppern. Offenbar zu wenig für ihn.

Nachdem es in den vergangenen Wochen immer wieder Abschiedsgerüchte um den gebürtigen Kölner gab, nehmen diese nun Fahrt auf. So will das Portal "ghanasoccernet" exklusiv erfahren haben, dass Scott kurz vor einer Einigung mit dem schottischen Spitzenklub Celtic Glasgow steht.

Kassiert der FC Bayern doch noch eine Ablöse?

Da der Vertrag des jungen Offensivspielers im Sommer ausläuft, könnte er die Münchner ablösefrei verlassen. Allerdings soll der Rekordmeister über die Option verfügen, den Vertrag von sich aus um ein weiteres Jahr zu verlängern. In dem Fall würde doch noch eine Ablöse fällig werden. "Sky" spekulierte vor einiger Zeit von einer Ablöse in Höhe von 600.000 Euro, "ghanasoccernet" schreibt nun von rund 300.000 Euro.

An Optionen mangelt es Scott angeblich nicht. Neben Celtic sollen auch der FC Brentford sowie andere Klubs aus Deutschland interessiert sein. Auch der österreichische Verein SK Austria Klagenfurt soll schon beim Offensivspieler vorgefühlt haben.

Vor allem für die Regionalliga-Mannschaft des Rekordmeisters wäre Scotts Abgang ein herber Verlust. Der 19-Jährige war in der abgelaufenen Saison mit sieben Toren in 24 Einsätzen einer der treffsichersten Akteure des Teams, das die Spielzeit hinter der Spielvereinigung Bayreuth auf dem zweiten Tabellenplatz beendete.