Kruse verspielt kleines Vermögen bei Poker-WM

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Max Kruse versucht sein Glück wieder einmal bei der WSOP in Las Vegas

Max Kruse nutzt seinen Sommerurlaub und geht in Las Vegas einem seiner größten Hobbys nach: dem Pokerspielen. Der Stürmer des VfL Wolfsburg weilt zur Zeit in Las Vegas und misst sich dort bei der World Series Of Poker (WSOP) mit den besten Spielern der Welt - noch ohne Erfolg.

In der vergangenen Bundesliga-Saison lief es für Max Kruse sowohl im Trikot des 1. FC Union Berlin als auch beim VfL Wolfsburg rund. Mit 19 Scorerpunkten stellte der Ex-Nationalspieler seine Torgefahr einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis. Den gleichen Killerinstinkt versucht er in diesen Tagen auch bei der World Series Of Poker (WSOP) an den Tag zu legen. Zu mehr als einigen Achtungserfolgen reichte es für ihn bisher aber nicht.

Ende vergangener Woche ließ sich Kruse erstmals bei der diesjährigen Poker-WM an den Tischen in Las Vegas blicken. Und der Ex-Nationalspieler nahm es in Event Nummer sechs direkt mit den ganz dicken Fischen auf. Kruse investierte 25.000 US-Dollar für einen Platz im Heads-Up-Turnier, an dem fast ausschließlich Profis und die besten Spieler der Szene an den Start gingen.

In der ersten Runde kegelte der Wolfsburger den Italiener Davide Suriano raus, anschließend scheiterte er im Sechzehntelfinale aber am US-Amerikaner William Stanford und ging somit leer aus. Um ins Geld zu kommen, hätte Kruse mindestens ins Viertelfinale einziehen müssen. Der Sieger kassierte am Ende ein Preisgeld in Höhe von 509.000 US-Dollar.

Kruse geht bei der WSOP leer aus

Anschließend versuchte Kruse sein Glück in Event Nummer acht, einem No-Limit-Holdem-Turnier, für das ebenfalls eine Startgebühr in Höhe von 25.000 US-Dollar fällig wurde. Und auch hier waren wieder die bekanntesten Namen der Poker-Szene am Start.

Kruse zog sich achtbar aus der Affäre, belegte am Ende aber "nur" den 58. Platz und verpasste so den Sprung ins Geld. Ein Sieg bei dem Event hätte sich auch für den Fußball-Profi gelohnt, denn neben dem weltbekannten WSOP-Bracelet hätte es zudem ein Preisgeld in Höhe von 1,4 Mio. US-Dollar gegeben.

Seine nächsten 10.000 US-Dollar investierte Kruse in Event Nummer zehn, in dem verschiedene Poker-Varianten gespielt werden. Kurz vor dem Ende des ersten Tages war der Wolfsburger hier noch im Rennen, befand sich allerdings schon am Ende des Feldes.